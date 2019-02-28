Kartal'da hedef 4'te 4 – Fotomaç – 28 Şubat 2019
28 Şubat 2019, Perşembe
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'da hedef 4'te 4

Kartal'da hedef 4'te 4

Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen siyah-beyazlılar; sırasıyla , Konya ve Rizespor maçlarını kazanarak, maçına kayıpsız gelmek istiyor

Pazartesi akşamı oynanan F.Bahçe derbisi sonrasında ara vermeden maçı hazırlıklarına başlayan 'ta hedef, maçına kadar kayıp yaşamamak... Lider Başakşehir ile ligin 28. haftasında karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, bu maça kadar olan mücadelelerde puan kaybı yaşamak istemiyor. Bu hafta sonunda Kayserispor ile deplasmanda oynanacak olan karşılaşmanın ardından üst üste 2 maçta iç sahada boy gösterecek olan siyah-beyazlılar, önce , ardından da 'yi konuk edecek.

Kartal Vodafone Park'ta düşüşte

ZİRVEDEN KOPMAMALIYIZ
27'inci haftada ikinci yarının en formda ekiplerinden 'la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın ardından Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Başakşehir mücadelesine kadar olan periyodu 12 puanla tamamlamak isteyen 'in ekibi, bu dönemi kazasız atlatması halinde yeniden zirve yarışında şans sahibi olmayı planlıyor. 'in ikinci yarısında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Kara Kartal, şampiyonluktan kopmamak için bu haftadan itibaren yeni bir galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.


TURNUVA ZORA GİRDİ
Geçen sezon kaçan şampiyonluk yüzünden mali anlamda sıkıntı yaşayan Beşiktaş bu sezonda da benzeri bir sıkıntı ile karşı karşıya. Geçen sezon Uzakdoğu'da yapılan Uluslararası Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan kartal bu turnuvaya bu sezon yeniden davet edildi. Ancak tek şart şampiyon olmak.

Şenol Güneş'ten iddialara yalanlama

ZİRVE YOLUNDA YARA ALDIK!
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Levent Erdoğan, F.Bahçe beraberliğinin şampiyonluk yarışında büyük bir yara olduğunu söyledi. Erdoğan, "Maçı almış olsaydık, şampiyonluk iddiamız devam edecekti. Fazlasıyla üzüldük. Bu performans bozukluğu devam ederse şampiyonluk gibi Şampiyonlar Ligi şansımız da zora girer. Herkes çok dikkatli olmalı" diye konuştu.

  1. 28.2.2019
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