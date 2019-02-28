Kartal'da hedef 4'te 4

Pazartesi akşamı oynanan F.Bahçe derbisi sonrasında ara vermeden Kayserispor maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta hedef, Başakşehir maçına kadar kayıp yaşamamak... Lider Başakşehir ile ligin 28. haftasında karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, bu maça kadar olan mücadelelerde puan kaybı yaşamak istemiyor. Bu hafta sonunda Kayserispor ile deplasmanda oynanacak olan karşılaşmanın ardından üst üste 2 maçta iç sahada boy gösterecek olan siyah-beyazlılar, önce Konyaspor, ardından da Göztepe'yi konuk edecek.

ZİRVEDEN KOPMAMALIYIZ

27'inci haftada ikinci yarının en formda ekiplerinden Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın ardından Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Başakşehir mücadelesine kadar olan periyodu 12 puanla tamamlamak isteyen Şenol Güneş'in ekibi, bu dönemi kazasız atlatması halinde yeniden zirve yarışında şans sahibi olmayı planlıyor. Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Kara Kartal, şampiyonluktan kopmamak için bu haftadan itibaren yeni bir galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.



TURNUVA ZORA GİRDİ

Geçen sezon kaçan şampiyonluk yüzünden mali anlamda sıkıntı yaşayan Beşiktaş bu sezonda da benzeri bir sıkıntı ile karşı karşıya. Geçen sezon Uzakdoğu'da yapılan Uluslararası Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan kartal bu turnuvaya bu sezon yeniden davet edildi. Ancak tek şart şampiyon olmak.

ZİRVE YOLUNDA YARA ALDIK!

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Levent Erdoğan, F.Bahçe beraberliğinin şampiyonluk yarışında büyük bir yara olduğunu söyledi. Erdoğan, "Maçı almış olsaydık, şampiyonluk iddiamız devam edecekti. Fazlasıyla üzüldük. Bu performans bozukluğu devam ederse şampiyonluk gibi Şampiyonlar Ligi şansımız da zora girer. Herkes çok dikkatli olmalı" diye konuştu.