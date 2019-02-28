Gökhan Töre: "Pes etmeyeceğim"
Beşiktaş’ın kadro dışı futbolcusu Gökhan Töre, “Haklı mücadeleme devam ediyorum, pes eden taraf ben olmayacağım” yorumunu yaptı.
Beşiktaş'ın kadro dışı futbolcusu Gökhan Töre, "Haklı mücadeleme devam ediyorum, pes eden taraf ben olmayacağım" dedi. Siyah-beyazlıların devre arası kampının kadrosuna dahil etmeyip kadro dışı bıraktığı Gökhan, çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Altyapı takımlarının antrenman yaptığı Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde çalışmalarına devam eden tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Antrenman yaptığı anlarda çekilen bir fotoğrafını paylaşan 27 yaşındaki futbolcu fotoğrafın altına, "Yaşa ya da öl, ama asla pes etme! Haklı mücadeleme devam ediyorum. Pes eden taraf ben olmayacağım" notunu düştü. Tecrübeli oyuncu, bir süre önce de yine sosyal medya hesabından, Fulya'daki antrenman görüntüsüyle birlikte "Öldürmeyen acı güçlendirir" paylaşımında bulunmuştu.
- 28.2.2019
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
Emre Bu Galatasarayı bukadarmı çekemiyorlar anlamıyorum avrupada böyle türkiyede böyle fatih terim kimle ugraşacak bu kadar bilmiyorum yazık be
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
Fahri demir k maras Ben sahsim adına varın başındaki bekçilerin kararina sonuna kadar katılıyorum çünkü top daha sitaddan dışarı cikmamisdi
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
baran goldu
Gökhan Töre: "Pes etmeyeceğim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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