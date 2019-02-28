Adem ljajic’e ceza zammı – Fotomaç – 28 Şubat 2019
28 Şubat 2019, Perşembe
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Adem ljajic’e ceza zammı

Adem ljajic’e ceza zammı

yönetimi, maçında gördüğü yüzünden derbisinde oynayamayan Ljajic'e otomatik olarak 6 bin euro ceza kesmişti.

yönetimi, maçında gördüğü yüzünden derbisinde oynayamayan Ljajic'e otomatik olarak 6 bin euro ceza kesmişti. Ceza, teknik heyetin raporu sonrasında 4 bin euro daha artırılarak 10 bin euro'ya çekilmişti. Cezanın, Ljajic'in çok önemli derbi maçı öncesinde cezalı duruma düşmesi nedeniyle artırıldığı ifade edildi.

  1. 28.2.2019
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