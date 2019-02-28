Adem ljajic’e ceza zammı
Beşiktaş yönetimi, Malatya maçında gördüğü sarı kart yüzünden Fenerbahçe derbisinde oynayamayan Ljajic'e otomatik olarak 6 bin euro ceza kesmişti.
Beşiktaş yönetimi, Malatya maçında gördüğü sarı kart yüzünden Fenerbahçe derbisinde oynayamayan Ljajic'e otomatik olarak 6 bin euro ceza kesmişti. Ceza, teknik heyetin raporu sonrasında 4 bin euro daha artırılarak 10 bin euro'ya çekilmişti. Cezanın, Ljajic'in çok önemli derbi maçı öncesinde cezalı duruma düşmesi nedeniyle artırıldığı ifade edildi.
- 28.2.2019
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
Emre Bu Galatasarayı bukadarmı çekemiyorlar anlamıyorum avrupada böyle türkiyede böyle fatih terim kimle ugraşacak bu kadar bilmiyorum yazık be
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
Fahri demir k maras Ben sahsim adına varın başındaki bekçilerin kararina sonuna kadar katılıyorum çünkü top daha sitaddan dışarı cikmamisdi
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
baran goldu
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