Şenol Güneş: "Ayıp değil kayıp" – Fotomaç – 26 Şubat 2019
26 Şubat 2019, Salı
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: "Ayıp değil kayıp"

Şenol Güneş: "Ayıp değil kayıp"

“Kazanmak için her şeyi yaptık. , olabilirdi. Bir ayıbımız yok. Bir kaybımız var, bu bize yakışmaz. Üç tane yememeyi de becerebilirdik.”

Teknik Direktörü , maçta ilk yarıda iyi oynadıklarını fakat ikinci devrede istediklerini yapamadıklarını söyledi. Yedikleri gollerin ardından panik yaparak oynadıklarını aktaran Güneş, "Güveni, morali artan oldu, tam tersine motivasyonu düşen Beşiktaş oldu. Savunmada olmamıza rağmen bunu da iyi yapamadık. 4-0, olacak maçta kaybedilen iki puan var" diye konuştu.

3 TANE YEMEMELİYDİK
Puan kayıplarına rağmen önlerine bakacaklarını vurgulayan Güneş, şöyle devam etti: Kazanmak için her şeyi yaptık. 5-0, olabilirdi. Bir ayıbımız yok, ayıp gibi sunmaya çalışıyorlar. Bir kaybımız var, bu bize yakışmaz. Üç tane yememeyi de becerebilirdik. Kopmalar ve güvensizlikler oldu. Son bölümde kopmalar oldu. Coşkulu, arzulu bir maçta iki puan kaybetmek bizim için üzücü.

'KENARLARI KAPATAMADIK'
Şenol Güneş, ikinci yarıda 'nın katkı yapamadığına dikkat çekerek, "Defansta zaten zayıf, hücumada da katkısı azalmıştı. F.Bahçe sağ tarafı iyi kullanan bir takım. Göbekte de uzak kaldık. Kenarları istediğimiz gibi kapatamadık" dedi.

GÜNEŞ'İN KABUSU
Şenol Güneş kariyerinde 8. kez öne geçtiği bir maçta Fenerbahçe'ye takıldı.

F.BAHÇE-BOLUSPOR: 2-1 (1990-91)
F.BAHÇE-TRABZONSPOR: 1-1 (1993-94)
TRABZONSPOR-F.BAHÇE: 1-2 (1995-96)
ANTALYA-F.BAHÇE: 1-1 (1997-98)
BURSA-F.BAHÇE: 1-1 (2014-15)
BEŞIKTAŞ-F.BAHÇE: 1-1 (2016-17)
F.BAHÇE-BEŞIKTAŞ: 1-1 (2018-19)
BEŞIKTAŞ-F.BAHÇE: 3-3 (2018-19)

  1. 26.2.2019
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