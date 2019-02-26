Ortalık karıştı – Fotomaç – 26 Şubat 2019
26 Şubat 2019, Salı
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Ortalık karıştı

Ortalık karıştı

Dev derbinin saha kenarında kısa süreli bir gerginlik yaşandı Taca giden topu alma-verme kavgasında tartışan Necip ile sarı gördü.

'nin merakla izlediği Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde yine gerginlik yaşandı. Mücadelenin saha kenarında iki takım oyuncuları birbirine girdi. Fenerbahçe'nin kazandığı bir taç atışı esnasında Oğuzhan topu eline aldı ve yere bıraktı. Bunun üzerine , Oğuzhan'ın üstüne doğru hızla koşup topu almak istedi. Tansiyon yükselince araya Necip girdi ve Dirar ile Necip itişmeye başladı. Yedek oyuncuların da karıştığı olaylarda Burak, Dirar'ı kenara çekip sakinleştirdi. Ortam yatıştıktan sonra hakem , F.Bahçeli Dirar ve Beşiktaşlı Necip'e sarı kartını gösterdi.

Topu almak için hareketlenen Dirar, topu yere bırakan Oğuzhan'ın üzerine koştu. Göğüsüyle rakibine vuran Dirar'a da Necip tepki gösterdi.

  1. 26.2.2019
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