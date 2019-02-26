Ortalık karıştı

Türkiye'nin merakla izlediği Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde yine gerginlik yaşandı. Mücadelenin ikinci yarısında saha kenarında iki takım oyuncuları birbirine girdi. Fenerbahçe'nin kazandığı bir taç atışı esnasında Oğuzhan topu eline aldı ve yere bıraktı. Bunun üzerine Dirar, Oğuzhan'ın üstüne doğru hızla koşup topu almak istedi. Tansiyon yükselince araya Necip girdi ve Dirar ile Necip itişmeye başladı. Yedek oyuncuların da karıştığı olaylarda Burak, Dirar'ı kenara çekip sakinleştirdi. Ortam yatıştıktan sonra hakem Bülent Yıldırım, F.Bahçeli Dirar ve Beşiktaşlı Necip'e sarı kartını gösterdi.



Topu almak için hareketlenen Dirar, topu yere bırakan Oğuzhan'ın üzerine koştu. Göğüsüyle rakibine vuran Dirar'a da Necip tepki gösterdi.