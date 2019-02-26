Ortalık karıştı
Dev derbinin ikinci yarısında saha kenarında kısa süreli bir gerginlik yaşandı Taca giden topu alma-verme kavgasında tartışan Necip ile Dirar sarı gördü.
Türkiye'nin merakla izlediği Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde yine gerginlik yaşandı. Mücadelenin ikinci yarısında saha kenarında iki takım oyuncuları birbirine girdi. Fenerbahçe'nin kazandığı bir taç atışı esnasında Oğuzhan topu eline aldı ve yere bıraktı. Bunun üzerine Dirar, Oğuzhan'ın üstüne doğru hızla koşup topu almak istedi. Tansiyon yükselince araya Necip girdi ve Dirar ile Necip itişmeye başladı. Yedek oyuncuların da karıştığı olaylarda Burak, Dirar'ı kenara çekip sakinleştirdi. Ortam yatıştıktan sonra hakem Bülent Yıldırım, F.Bahçeli Dirar ve Beşiktaşlı Necip'e sarı kartını gösterdi.
Topu almak için hareketlenen Dirar, topu yere bırakan Oğuzhan'ın üzerine koştu. Göğüsüyle rakibine vuran Dirar'a da Necip tepki gösterdi.
- 26.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Ortalık karıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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