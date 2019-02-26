Mehmet Muharrem Kasapoğlu: ‘Keyif dolu mücadele’ – Fotomaç – 26 Şubat 2019
26 Şubat 2019, Salı
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: ‘Keyif dolu mücadele’

Mehmet Muharrem Kasapoğlu: ‘Keyif dolu mücadele’

Gençlik ve Kasapoğlu maçın dostluk çerçevesinde geçtiğini belirtti.

Gençlik ve Muharrem Kasapoğlu, ile arasında oynanan derbinin güzel bir mücadeleye sahne olduğunu söyledi. Vodafone Park'ta oynanan ve 3-3 sona eren derbinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, keyif dolu bir derbi izlediklerini kaydetti. Takımlar arasında derbiye yakışır, tatlı bir rekabet yaşandığını belirten Kasapoğlu, "Gerçekten keyif dolu bir mücadeleydi. Maç öncesi kulüp başkanlarının bir araya gelip dostluk mesajı vermeleri de ayrıca takdire şayan. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 26.2.2019
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