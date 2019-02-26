Kagawa için maça geldiler
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, Türkiye ile Japonya arasındaki bağları iyice kuvvetlendirdi.
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, Türkiye ile Japonya arasındaki bağları iyice kuvvetlendirdi. Vodafone Park'taki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine yabancı basından 10 gazeteci geldi. Bunların 8'i Japon 1'i Şili'li , 1'i de İspanyol'du. Japon gazeteciler, Kagawa'nın ilk yarıdaki futbolunu övdüler. Stattaki müthiş ortama da hayran kaldılar.
- 26.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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