Kagawa için maça geldiler – Fotomaç – 26 Şubat 2019
26 Şubat 2019, Salı
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Kagawa için maça geldiler

Kagawa için maça geldiler

'ın devre arasında kadrosuna kattığı , ile arasındaki bağları iyice kuvvetlendirdi.

'ın devre arasında kadrosuna kattığı , ile arasındaki bağları iyice kuvvetlendirdi. Vodafone Park'taki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine yabancı basından 10 gazeteci geldi. Bunların 8'i Japon 1'i Şili'li , 1'i de İspanyol'du. Japon gazeteciler, Kagawa'nın ilk yarıdaki futbolunu övdüler. Stattaki müthiş ortama da hayran kaldılar.

  1. 26.2.2019
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