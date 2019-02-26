Helal size
İlk yarıda şov yapan Beşiktaş devreyi 3-0 önde kapattı. “Tarihi fark mı olacak” denirken, Fenerbahçe 2. yarıda inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak 12 dakikada 3 gol buldu ve nefesleri kesen maç 3-3 bitti.
Gökhan Gönül ve biri penaltıdan olmak üzere Burak Yılmaz'ın iki golüyle soyunma odasına 3-0 önde giden Beşiktaş, ikinci yarı karşısında bambaşka bir Fenerbahçe buldu. Valbuena'nın oyuna girmesiyle coşan sarılacivertli ekip, Zajc, Sadık ve Hasan Ali'nin füzesiyle skoru 3-3 yaptı. Son dakikalarda ise galibiyeti kaçıran taraf oldu. İki takımın birer topunun direkten döndüğü derbi şimdiden unutulmazlar arasına girdi. 3-0'dan maçı kazanamayan Beşiktaş lider Başakşehir'in 11 puan gerisine düştü.
- 26.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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