Helal size – Fotomaç – 26 Şubat 2019
26 Şubat 2019, Salı
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Helal size

Helal size

İlk yarıda şov yapan devreyi 3-0 önde kapattı. “Tarihi fark mı olacak” denirken, 2. yarıda inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak 12 dakikada 3 gol buldu ve nefesleri kesen maç bitti.

ve biri penaltıdan olmak üzere 'ın iki golüyle soyunma odasına 3-0 önde giden , ikinci yarı karşısında bambaşka bir buldu. Valbuena'nın oyuna girmesiyle coşan sarılacivertli ekip, Zajc, Sadık ve Hasan Ali'nin füzesiyle skoru yaptı. Son dakikalarda ise galibiyeti kaçıran taraf oldu. İki takımın birer topunun direkten döndüğü derbi şimdiden unutulmazlar arasına girdi. 3-0'dan maçı kazanamayan Beşiktaş lider 'in 11 puan gerisine düştü.

  1. 26.2.2019
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