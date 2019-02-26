Helal size

Gökhan Gönül ve biri penaltıdan olmak üzere Burak Yılmaz'ın iki golüyle soyunma odasına 3-0 önde giden Beşiktaş, ikinci yarı karşısında bambaşka bir Fenerbahçe buldu. Valbuena'nın oyuna girmesiyle coşan sarılacivertli ekip, Zajc, Sadık ve Hasan Ali'nin füzesiyle skoru 3-3 yaptı. Son dakikalarda ise galibiyeti kaçıran taraf oldu. İki takımın birer topunun direkten döndüğü derbi şimdiden unutulmazlar arasına girdi. 3-0'dan maçı kazanamayan Beşiktaş lider Başakşehir'in 11 puan gerisine düştü.