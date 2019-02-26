Güneş’ten iki değişiklik

Kartal'ın hocası Şenol Güneş, Fenerbahçe karşısına iki farklı isimle çıktı. Ljajic'in cezası nedeniyle Kagawa'yı ilk 11'de oynatan Güneş, Malatya'ya karşı sol bekte şans verdiği Caner 'i ise dün yedeğe çekti. Tecrübeli hoca, bu bölgede Adriano'yu oynattı.



4 İSMİN İLK DERBİSİ

Siyah-beyazlı formayla Fenerbahçe derbisine ilk kez çıkan 4 isim vardı. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Kagawa, Mirin ile Dorukhan ve Güven, ezeli rakiplerine karşı ilk kez forma giydi. Burak Yılmaz da 4 bin 131 gün sonra Beşiktaş formasıyla bu derbiye çıktı.



Q7 İLE 16 DAKİKA

Şenol Güneş'in yedek kulübesine çektiği Quaresma, maçın 74. dakikasında Lens'in yerine oyuna girdi. Beşiktaş hücumlarına hareketlilik getiren Portekizli yıldız, yaptığı ortalarla etkili oldu. Q7'nin bir ortasında da Burak Yılmaz'ın kafa vuruşu direkte patladı.



SHİNJİ KAGAWA ÇILGINLIĞI

Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de başlayan Shinji Kagawa'ya büyük destek vardı. Siyahbeyazlı tribünler, Kagawa'ya pankart açarken, Japon futbolcu için maske de yaptırdı. Tribünlerin uzun süre tezahüratlarda bulunduğu yıldız futbolcu, Burak'ın 3. golünde de asisti yapan isimdi.