Güneş’ten iki değişiklik – Fotomaç – 26 Şubat 2019
26 Şubat 2019, Salı
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Güneş’ten iki değişiklik

Güneş’ten iki değişiklik

'ın hocası , karşısına iki farklı isimle çıktı.

'ın hocası , karşısına iki farklı isimle çıktı. Ljajic'in cezası nedeniyle Kagawa'yı ilk 11'de oynatan Güneş, 'ya karşı sol bekte şans verdiği Caner 'i ise dün yedeğe çekti. Tecrübeli hoca, bu bölgede Adriano'yu oynattı.

4 İSMİN İLK DERBİSİ
Siyah-beyazlı formayla Fenerbahçe derbisine ilk kez çıkan 4 isim vardı. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Kagawa, Mirin ile Dorukhan ve Güven, ezeli rakiplerine karşı ilk kez forma giydi. da 4 bin 131 gün sonra formasıyla bu derbiye çıktı.

Q7 İLE 16 DAKİKA
Şenol Güneş'in yedek kulübesine çektiği Quaresma, maçın 74. dakikasında Lens'in yerine oyuna girdi. Beşiktaş hücumlarına hareketlilik getiren Portekizli yıldız, yaptığı ortalarla etkili oldu. Q7'nin bir ortasında da Burak Yılmaz'ın kafa vuruşu direkte patladı.

SHİNJİ KAGAWA ÇILGINLIĞI
Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de başlayan 'ya büyük destek vardı. Siyahbeyazlı tribünler, Kagawa'ya pankart açarken, Japon futbolcu için maske de yaptırdı. Tribünlerin uzun süre tezahüratlarda bulunduğu yıldız futbolcu, Burak'ın 3. golünde de asisti yapan isimdi.

  1. 26.2.2019
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