Güneş’ten iki değişiklik
Kartal'ın hocası Şenol Güneş, Fenerbahçe karşısına iki farklı isimle çıktı.
Kartal'ın hocası Şenol Güneş, Fenerbahçe karşısına iki farklı isimle çıktı. Ljajic'in cezası nedeniyle Kagawa'yı ilk 11'de oynatan Güneş, Malatya'ya karşı sol bekte şans verdiği Caner 'i ise dün yedeğe çekti. Tecrübeli hoca, bu bölgede Adriano'yu oynattı.
4 İSMİN İLK DERBİSİ
Siyah-beyazlı formayla Fenerbahçe derbisine ilk kez çıkan 4 isim vardı. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Kagawa, Mirin ile Dorukhan ve Güven, ezeli rakiplerine karşı ilk kez forma giydi. Burak Yılmaz da 4 bin 131 gün sonra Beşiktaş formasıyla bu derbiye çıktı.
Q7 İLE 16 DAKİKA
Şenol Güneş'in yedek kulübesine çektiği Quaresma, maçın 74. dakikasında Lens'in yerine oyuna girdi. Beşiktaş hücumlarına hareketlilik getiren Portekizli yıldız, yaptığı ortalarla etkili oldu. Q7'nin bir ortasında da Burak Yılmaz'ın kafa vuruşu direkte patladı.
SHİNJİ KAGAWA ÇILGINLIĞI
Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de başlayan Shinji Kagawa'ya büyük destek vardı. Siyahbeyazlı tribünler, Kagawa'ya pankart açarken, Japon futbolcu için maske de yaptırdı. Tribünlerin uzun süre tezahüratlarda bulunduğu yıldız futbolcu, Burak'ın 3. golünde de asisti yapan isimdi.
- 26.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Güneş’ten iki değişiklik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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