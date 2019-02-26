Gültiken’in acı günü – Fotomaç – 26 Şubat 2019
26 Şubat 2019, Salı
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Gültiken’in acı günü

Gültiken’in acı günü

efsanelerinden 'in vefat eden annesi 'in cenazesi toprağa verildi.

efsanelerinden 'in vefat eden annesi 'in cenazesi toprağa verildi. Merhumenin naaşı cenaze namazının ardından Yedikule Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye spor, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

  1. 26.2.2019
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