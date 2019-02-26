Gültiken’in acı günü
Beşiktaş efsanelerinden Ali Gültiken'in vefat eden annesi Makbule Gültiken'in cenazesi toprağa verildi.
Beşiktaş efsanelerinden Ali Gültiken'in vefat eden annesi Makbule Gültiken'in cenazesi toprağa verildi. Merhumenin naaşı cenaze namazının ardından Yedikule Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye spor, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.
- 26.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Gültiken’in acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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