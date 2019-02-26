Gökhan’a tam puan – Fotomaç – 26 Şubat 2019
26 Şubat 2019, Salı
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Gökhan’a tam puan

Gökhan’a tam puan

'ın tecrübeli ismi , dün öne çıkan oyunculardandı.

'ın tecrübeli ismi , dün öne çıkan oyunculardandı. Gol perdesini açan yıldız futbolcu, takımına penaltı da kazandırdı. Başarılı bir 90 dakika çıkaran Gökhan, savunmadaki başarılı futbolunun yanı sıra yaptığı bindirmelerle de hücuma destek verdi.

  1. 26.2.2019
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