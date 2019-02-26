Gökhan’a tam puan
Kartal'ın tecrübeli ismi Gökhan Gönül, dün öne çıkan oyunculardandı.
Kartal'ın tecrübeli ismi Gökhan Gönül, dün öne çıkan oyunculardandı. Gol perdesini açan yıldız futbolcu, takımına penaltı da kazandırdı. Başarılı bir 90 dakika çıkaran Gökhan, savunmadaki başarılı futbolunun yanı sıra yaptığı bindirmelerle de hücuma destek verdi.
- 26.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Gökhan’a tam puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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