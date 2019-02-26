Dolmabahçe'de derbi şov

Şampiyonluk yarışı için büyük önemi olan dev derbiye, Beşiktaşlılar büyük bir ilgi gösterdi. Ümraniye'deki tesislerden 19.00'da yola çıkan takımı, çok sayıda taraftar tezahüratlar ve meşalelerle uğurladı. Takım otobüsünün çıkışı sırasında taraftarlar, tesislerin dışındaki tel örgülere pankart asarak ve tezahürat yaparak destek verdi

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TRİBÜNLER BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Soğuk havaya rağmen taraftarlar, Vodafone Park'ı tamamen doldurdu. Dolmabahçe'yi karnaval yerine çeviren Beşiktaşlılar, ilk yarıda gelen 3 gol sonrasında büyük coşku yaşadı. Ancak ikinci yarıda Fenerbahçe'nin müthiş geri dönüşüne tanık olan siyah-beyazlı futbolseverler, Beşiktaş'a tepki gösterirken, stadı üzgün bir şekilde terk ettiler.



35 OTOBÜSLE GELDİLER

Fenerbahçeli taraftarlar da derbiye büyük ilgi gösterdi. F.Bahçe Ülker Stadyumu'ndan polis eskortu eşliğinde 35 otobüsle hareket eden F.Bahçeliler, tezahüratlarla Vodafone Park'a geldi. Yaklaşık 2 bin kadar taraftar, güvenlik güçleri tarafından bilet kontrolü ve arama işlemlerinden sonra stada giriş yaptı.



EPİLEPSİ İÇİN PANKARTLI DESTEK

Beşiktaş derbiye epilepsi hastalığına dikkat çekmek için "Farkında Ol Destek Ol #Epilepsi İçin Bak" pankartıyla çıktı. Türkiye'deki yaklaşık 800 binden fazla epilepsili bireye vurgu yaptı.



ÇEVRİM UNUTULMADI

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski futbolcusu Abdullah Çevrim için Beşiktaş derbisine siyah bantla sahaya çıktı. Sarılacivertlilerde 1966-1971 yıllarında futbol oynayan, A Milli Takım'da da forma giyen Abdullah Çevrim için derbi öncesi saygı duruşu düzenlendi.