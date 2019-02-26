Dolmabahçe'de derbi şov
Soğuk havaya ve geç saate rağmen tribünleri dolduran siyah-beyazlılar, 3-3’e gelen müthiş maç sonrasında adeta yerlerinde dondu kaldılar.
Şampiyonluk yarışı için büyük önemi olan dev derbiye, Beşiktaşlılar büyük bir ilgi gösterdi. Ümraniye'deki tesislerden 19.00'da yola çıkan takımı, çok sayıda taraftar tezahüratlar ve meşalelerle uğurladı. Takım otobüsünün çıkışı sırasında taraftarlar, tesislerin dışındaki tel örgülere pankart asarak ve tezahürat yaparak destek verdi
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TRİBÜNLER BÜYÜK ŞOK YAŞADI
Soğuk havaya rağmen taraftarlar, Vodafone Park'ı tamamen doldurdu. Dolmabahçe'yi karnaval yerine çeviren Beşiktaşlılar, ilk yarıda gelen 3 gol sonrasında büyük coşku yaşadı. Ancak ikinci yarıda Fenerbahçe'nin müthiş geri dönüşüne tanık olan siyah-beyazlı futbolseverler, Beşiktaş'a tepki gösterirken, stadı üzgün bir şekilde terk ettiler.
35 OTOBÜSLE GELDİLER
Fenerbahçeli taraftarlar da derbiye büyük ilgi gösterdi. F.Bahçe Ülker Stadyumu'ndan polis eskortu eşliğinde 35 otobüsle hareket eden F.Bahçeliler, tezahüratlarla Vodafone Park'a geldi. Yaklaşık 2 bin kadar taraftar, güvenlik güçleri tarafından bilet kontrolü ve arama işlemlerinden sonra stada giriş yaptı.
EPİLEPSİ İÇİN PANKARTLI DESTEK
Beşiktaş derbiye epilepsi hastalığına dikkat çekmek için "Farkında Ol Destek Ol #Epilepsi İçin Bak" pankartıyla çıktı. Türkiye'deki yaklaşık 800 binden fazla epilepsili bireye vurgu yaptı.
ÇEVRİM UNUTULMADI
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski futbolcusu Abdullah Çevrim için Beşiktaş derbisine siyah bantla sahaya çıktı. Sarılacivertlilerde 1966-1971 yıllarında futbol oynayan, A Milli Takım'da da forma giyen Abdullah Çevrim için derbi öncesi saygı duruşu düzenlendi.
- 26.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Dolmabahçe'de derbi şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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