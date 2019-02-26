Cenk Tosun başarı diledi

Kartal'ın eski golcüsü Cenk Tosun da derbi öncesi başarı mesajı yayınladı. Premier Lig'de Everton takımında oynayan tecrübeli forvet Cenk, Ekim ayında doğan oğlu Arden Cenk'in Beşiktaş formalı fotoğrafını sosyal medya hesabına yükledi. "Saldır Beşiktaş" notunu düşmeyi de ihmal etmedi. Siyahbeyazlı taraftarlar, Cenk Tosun'un bu paylaşımını çok beğendi.