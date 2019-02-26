Cenk Tosun başarı diledi
Kartal'ın eski golcüsü Cenk Tosun da derbi öncesi başarı mesajı yayınladı.
Kartal'ın eski golcüsü Cenk Tosun da derbi öncesi başarı mesajı yayınladı. Premier Lig'de Everton takımında oynayan tecrübeli forvet Cenk, Ekim ayında doğan oğlu Arden Cenk'in Beşiktaş formalı fotoğrafını sosyal medya hesabına yükledi. "Saldır Beşiktaş" notunu düşmeyi de ihmal etmedi. Siyahbeyazlı taraftarlar, Cenk Tosun'un bu paylaşımını çok beğendi.
- 26.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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