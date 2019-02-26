Cenk Tosun başarı diledi – Fotomaç – 26 Şubat 2019
26 Şubat 2019, Salı
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başarı diledi

Cenk Tosun başarı diledi

'ın eski golcüsü da derbi öncesi başarı mesajı yayınladı.

'ın eski golcüsü da derbi öncesi başarı mesajı yayınladı. 'de Everton takımında oynayan tecrübeli forvet Cenk, Ekim ayında doğan oğlu Arden Cenk'in formalı fotoğrafını sosyal medya hesabına yükledi. "Saldır Beşiktaş" notunu düşmeyi de ihmal etmedi. Siyahbeyazlı taraftarlar, Cenk Tosun'un bu paylaşımını çok beğendi.

  1. 26.2.2019
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