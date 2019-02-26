Burak Yılmaz: "Bize hiç yakışmadı"

Son yıllara damga vuran dünkü derbinin ardından Beşiktaş cephesinde üzüntü vardı. Fenerbahçe ağlarını iki kez havalandıran ve futboluyla öne çıkan isimlerden olan Burak Yılmaz, 90 dakika sonunda net ifadeler kullandı. Bir hayli moralsiz olan yıldız futbolcu, "Benim için ezeli rakibimize iki gol atmak güzel bir şey ama kazanamadıktan sonra bir önemi yok. Hayal kırıklığı var hepimizde. Fenerbahçe ezeli rakibimiz, onlarla oynadığımız maçlar kolay olmaz. Ancak böyle bir farkı yakalamışken kazanamamak üzücü" dedi.



FARKLI KAZANMALIYDIK

33 yaşındaki futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı: Karşılaşmanın ikinci yarısında bize yakışmayan bir futbol sergiledik. Çok üzgünüm, farklı bir skorla ayrılacağımız mücadelede beraberlikle sonuçlandı. Taraftarımıza galibiyet hediye etmek istedik ama olmadı. Direkten dönen kafa vuruşumda gol olsa kazanabilirdik. Ancak şanssızdık. Kimse kusura bakmasın. O pozisyon için de taraftarlardan özür dilerim. Hepimizin şapkasını önümüze koymamız gerekiyor. 3-0'dan geriye getirmememiz lazımdı. Bu sonuç bize hiç yakışmadı.



ÇİFTER ÇİFTER ATIYOR!

Burak Yılmaz Beşiktaş'ta gollerini çifter çifter atıyor. Bursa maçında 2 kez fileleri havalandıran yıldız futbolcu, dün de biri penaltıdan iki gol attı. Burak, lig derbilerinde en fazla golü 9 kezle Fenerbahçe ağlarına gönderdi. Bu arada Burak, dün Beşiktaş'ın Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2010'dan sonraki ilk penaltı golünü attı. 2010'daki son penaltı şu an siyah-beyazlı takımda antrenör olan Guti'den gelmişti.

ESKİ DOSTLAR BULUŞTU

Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal bir araya geldi. Trabzonspor'da birlikte çalışan ikili müsabakanın başlamasına kısa bir süre kala saha kenarında sohbet etti, birbirlerine başarı dileklerini iletti.