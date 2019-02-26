Beşiktaş'ta gözler Kayserispor maçına çevrildi
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta gözler, 24. haftada yapılacak İstikbal Mobilya Kayserispor maçına çevrildi.
Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta 3-0 öne geçmesine rağmen rakibiyle 3-3 berabere kalan siyah-beyazlı takım, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, derbi mücadelesinde görev alan oyuncular salonda yenilenmeye dönük çalışma yaptı.
Diğer oyuncular ise sahada yapılan istasyon koşularının ardından pas çalışması üzerinde durdu. Siyah-beyazlı takımın antrenmanı, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla sürdürecek.
- 26.02.2019
- Güncelleme: 26.02.2019 14:48
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Beşiktaş'ta gözler Kayserispor maçına çevrildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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