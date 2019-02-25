U21'de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ertelendi!
U21'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.
Beşiktaş U21 takımı ile Fenerbahçe U21 derbisi ertelendi. Bugün saat 12.00'de oynanması planlana U21 derbisi hava şartları nedeniyle ertelendi.
- 25.02.2019
- Güncelleme: 25.02.2019 12:05
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
U21'de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ertelendi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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