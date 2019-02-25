U21'de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ertelendi!
25 Şubat 2019, Pazartesi
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'de - derbisi ertelendi!

U21'de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ertelendi!

'de ile arasında oynanacak karşılaşma hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

takımı ile U21 derbisi ertelendi. Bugün saat 12.00'de oynanması planlana U21 derbisi hava şartları nedeniyle ertelendi.

  1. 25.02.2019
  2. Güncelleme: 25.02.2019 12:05
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