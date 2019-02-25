‘Shinji’lik kulübede!
25 Şubat 2019, Pazartesi
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‘Shinji’lik kulübede!

‘Shinji’lik kulübede!

Japon yıldız yedek soyunacak, gidişata göre görev alacak. pozisyonunda ise Dorukhan Toköz forma giyecek.

'ta hafta boyunca cevabı en çok merak edilen ve spor camiasında en çok konuşulan konu Ljajic'in yokluğunda Kagawa'nın oynayıp oynamayacağı oldu.

son gününde Dortmund'tan kiralanan Japon , kısa sürede taraftarın yoğun sevgisini kazanmasına rağmen 'in onbir için henüz yeterli görmediği bir oyuncu durumunda. , Erzurumspor, ve Malatyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil olan Kagawa, Ljajic'in cezalı duruma düşmesiyle onbir için büyük bir şans yakaladı. Ancak bu fırsatın derbi maça denk gelmesi, teknik direktör Şenol Güneş'i risk almama ve takım içinden yeni bir çözüm ile kadro kurma düşüncesine de sevk etmiş durumda. İdmanlarda Kagawa'lı ve Kagawa'sız farklı kadrolar üzerinde duran usta hocanın, Japon yıldızı yedek başlatıp sonradan oyuna alması bekleniyor. Güneş, Dorukhan'ı 10 numara pozisyonunda kullanacak.

  1. 25.2.2019
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