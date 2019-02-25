‘Shinji’lik kulübede!
Japon yıldız Shinji Kagawa yedek soyunacak, gidişata göre görev alacak. 10 numara pozisyonunda ise Dorukhan Toköz forma giyecek.
Beşiktaş'ta hafta boyunca cevabı en çok merak edilen ve spor camiasında en çok konuşulan konu Ljajic'in yokluğunda Kagawa'nın oynayıp oynamayacağı oldu.
Transferin son gününde Dortmund'tan kiralanan Japon 10 numara, kısa sürede taraftarın yoğun sevgisini kazanmasına rağmen Şenol Güneş'in onbir için henüz yeterli görmediği bir oyuncu durumunda. Antalyaspor, Erzurumspor, Bursaspor ve Malatyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil olan Kagawa, Ljajic'in cezalı duruma düşmesiyle onbir için büyük bir şans yakaladı. Ancak bu fırsatın derbi maça denk gelmesi, teknik direktör Şenol Güneş'i risk almama ve takım içinden yeni bir çözüm ile kadro kurma düşüncesine de sevk etmiş durumda. İdmanlarda Kagawa'lı ve Kagawa'sız farklı kadrolar üzerinde duran usta hocanın, Japon yıldızı yedek başlatıp sonradan oyuna alması bekleniyor. Güneş, Dorukhan'ı 10 numara pozisyonunda kullanacak.
- 25.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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