Kartal gol gol gol!
25 Şubat 2019, Pazartesi
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gol gol gol!

Kartal gol gol gol!

Siyah-beyazlı takımın eski yıldızları , ve dev derbiyi yorumladı: Üzgünüm Fenerbahçe, kazanacak.

Bir dönem siyah-beyazlı formayı giyip taraftarların sevgisini kazanmış eski Beşiktaşlılar, bugünkü derbi mücadelesini değerlendirdi. "Her zaman bir taraftarı olarak kalacağım" diyen , "Sadece değil dünya futbolunun en önemli klasik derbileri arasında yer alıyor. Her zaman Beşiktaş taraftarı olarak kalacağım. Takımıma bol şans diliyor, Beşiktaş'ın yeni bir zafer daha kazanmasını istiyorum" ifadesini kullandı. da "İnşallah Beşiktaş 3 puan kazanacak. Beşiktaş! Haydi taraftarlar. gol gol gol" diye konuştu. Efsanelerden de "Kardeşlerim Ayew ve Moses, F.Bahçe adına oynuyor fakat üzgünüm çocuklar, Beşiktaş kazanacak. Çünkü biz kartallarız" dedi.
  1. 25.2.2019
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