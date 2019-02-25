Fikret Orman ve Ali Koç'tan dostluk mesajı!
25 Şubat 2019, Pazartesi
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ve 'tan dostluk mesajı!

Fikret Orman ve Ali Koç'tan dostluk mesajı!

'de bu akşam oynanacak derbi öncesi ve 'nin başkanları dostluk mesajları verdiler.

Karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta bir araya gelen Başkanı ve Başkanı , BJK ve FBTV ortak yayınında konuştular.

İlk olarak söz alan Ali Koç, "Biz buraya kazanmaya geldik ama bu bizim birbirimize olan sevgi ve saygımızı etkilemeyecek. Biz dostluk mesajı vermek istiyoruz" dedi.

Sarı-lacivertli başkan, şunları söyledi;
"Öncelikle Fikret Orman'a ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Kendi televizyonumuzda böyle bir yayın yapalım dedik ve bence iyi de oldu. Umarım gelecek için de iyi bir örnek teşkil eder. Ebedi dostluk diyoruz ama bunu hareketlerimizle de desteklememiz gerekiyor. Şiddet, nefret fayda sağlamıyor. Bugün kazanmaya geldik, kazanacağız da. Buraya kazanmaya geldik ama, bu bizim birbirimize olan sevgi ve saygımızı etkilemeyecek. Biz dostluk mesajı vermek istiyoruz."

FİKRET ORMAN: "BU DERBİLER GAZOZUNA DA OLSA ÖNEMLİDİR"
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise, iyi izlenim bırakacak bir maç olmasını temenni ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu;

"Hoş geldiler, nezaket gösterdiler. Bu derbiler gazozuna da olsa önemli maçlardır. Bizim yapabileceklerimiz belli, takımlarımızı motive etmeye çalışıyoruz. Ama maçta taraftar gibi seyredebiliyoruz. Biz de evimizde, taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Bu derbiler gazozuna da olsa önemlidir. İnsanlara iyi izlenim bırakacak bir maç olmasını temenni ediyorum. Atmosferi yüksek bir maç olacak. Hakem hatasının olmadığı centilmence bir maç olsun."

Bu arada Fikret Orman, Ali Koç'a günün anlam ve önemini taşıyan plaket verdi.

  1. 25.02.2019
  2. Güncelleme: 25.02.2019 16:13
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