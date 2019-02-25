Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a derbi mesajı
Beşiktaş'tan Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, derbi öncesinde sosyal medyadan Beşiktaş'a destek verdi. Tosun 'Saldır Beşiktaşk' ifadesini kullandı.
Beşiktaş'tan geçtiğimiz sezon rekor bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan milli yıldız Cenk Tosun, her büyük maç öncesinde olduğu gibi Fenerbahçe derbisi öncesinde de Beşiktaş'a destek verdi. Ekim ayında doğan oğlu Arden Cenk'in Beşiktaş formalı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Cenk Tosun, 'Saldır Beşiktaşk' ifadesini kullanarak eski takımına destek verdi.
- 25.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a derbi mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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