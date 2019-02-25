Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a derbi mesajı
25 Şubat 2019, Pazartesi
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'dan 'a derbi mesajı

Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a derbi mesajı

'tan ekibi Everton'a transfer olan , derbi öncesinde sosyal medyadan Beşiktaş'a destek verdi. Tosun 'Saldır Beşiktaşk' ifadesini kullandı.

'tan geçtiğimiz sezon rekor bonservis bedeliyle ekibi Everton'a transfer olan milli yıldız , her büyük maç öncesinde olduğu gibi derbisi öncesinde de Beşiktaş'a destek verdi. Ekim ayında doğan oğlu Arden Cenk'in Beşiktaş formalı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Cenk Tosun, 'Saldır Beşiktaşk' ifadesini kullanarak eski takımına destek verdi.

  1. 25.02.2019
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