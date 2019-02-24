Taraftar uçuracak
Bu sezon evindeki 10 maçtan 6’sını kazanmayı başaran siyah-beyazlılar yarın 12’inci adamının da desteğiyle derbiden üç puan almayı hedefliyor.
Beşiktaş'ta tüm gözler yarın akşam oynanacak derbiye çevrilmiş durumda... Siyah-beyazlılar şampiyonluk yarışından kopmamak, F.Bahçe ise düşme potasından uzaklaşmak için üç puanı hedefliyor. Ligde 23. haftaya 3. sırada giren Beşiktaş bu sezon Vodafone Park'ta oynadığı 10 karşılaşmada 20 puan topladı. Seyircisi önündeki maçların 6'sından galibiyetle ayrılan siyah- beyazlılar, 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Seyircisi önünde çıktığı 10 maçta rakip fileleri 19 kez havalandıran siyahbeyazlılar, kalesinde 11 gol gördü.
Siyah-beyazlıların daha önce olduğu gibi bu sezondaki en büyük kozu yine Vodafone Park'taki taraftar gücü olacak. Pazartesi akşamı tribünlerin tıka basa dolması bekleniyor. Evindeki maçlarda, tribünlerin desteğiyle rakiplerine karşı baskılı bir futbol ortaya koyan Kara Kartal'ın, 40 bin kişilik destekle havalanması bekleniyor. 12'inci adamın desteğini arkasına alacak olan siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de mağlup ederek galibiyet serisini 4 karşılaşmaya çıkartmayı istiyor.
VODAFONE PARK'TA DEV PANKART
Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için siyah-beyazlı taraftarların tribünde yapacağı görsel şov için hazırlıkları sürüyor. Vodafone Park'ta karşılaşma öncesi dev bir pankart açılacak. Siyah beyazlı taraftarlar, hazırladıkları dev pankartı Vodafone Park'taki açılacak tribünde hazır hale getirdi.
- 24.2.2019
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Taraftar uçuracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.