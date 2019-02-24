Beşiktaş U19’da Fenerbahçe’ye fark attı
Beşiktaş U-19 Akademi Takımı, deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yendi.
Beşiktaş U-19 Akademi Takımı, deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda da skor üstünlüğünü koruda ve maçtan galip ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini Oğuzhan Akgün (2), ve Almos Kaan Kalafat kaydetti.
- 24.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Beşiktaş U19’da Fenerbahçe’ye fark attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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