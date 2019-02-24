Beşiktaş U19’da Fenerbahçe’ye fark attı – Fotomaç – 24 Şubat 2019
24 Şubat 2019, Pazar
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U19’da ’ye fark attı

Beşiktaş U19’da Fenerbahçe’ye fark attı

, deplasmanda 'yi 3-0 yendi.

, deplasmanda 'yi 3-0 yendi. 'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda da skor üstünlüğünü koruda ve maçtan galip ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini Oğuzhan Akgün (2), ve Almos Kaan Kalafat kaydetti.

  1. 24.2.2019
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