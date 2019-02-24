Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: "Sen kimsin!"

Beşiktaş'ın 2019 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısı dün yapıldı. Başkan Fikret Orman'ın konuşması sırasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Başkan Orman'ın "Ben aday olmazsam 10 tane aday çıkacakmış. Hani bu kulüp batmıştı? Bırakıyorum desem, kaçtı diyecekler" sözlerinin ardından salondan gerginlik yaşandı. Kongre üyelerinden Zafer Çetintaş'ın, kürsüde bulunan Orman'a "Aday çıkacak" demesi üzerine Orman da, "Çıksın tabi, çıksın zaten" deyince ortalık karıştı.



CİDDİ ADAYLAR ÇIKARIN

Zafer Çetintaş, bulunduğu yerden tepkisine devam edince Başkan Orman da, "Sen, ben konuşurken laf atma bana. Sen mi karar vereceksin ne söyleyeceğime?" dedi. Bunun üzerine Çetintaş, "Tahrik ediyorsunuz" yorumunu yapınca Fikret Orman sert bir şekilde, "Sen kimsin de seni tahrik edeceğim. Burada kulübün başkanı konuşuyor, laf atma. Ayrıca siz 2012'de adaydınız benim karşımda. Toplam 152 tane oy aldınız, 19 kişi. Benim karşıma ciddi aday çıkarın ciddi" ifadelerini kullandı.



BORÇ 2.3 MiLYAR TL!

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta yapılan 2019 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısında kulübün ve bağlı ortaklarının toplam borcunun 2 milyar 314 milyon 695 bin 709 TL olduğu açıklandı. Denetim Kurulu Üyesi Suat Anıl, siyah-beyazlı kulübün toplam alacaklarının ise 234 milyon 899 bin 833 TL olduğunu aktardı.



CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Amatör şubelerden zarar ettiklerini ifade eden Başkan Fikret Orman, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Amatör şubelerin düşmanı falan değilim. Cumhurbaşkanından camiamız olarak teşekkür ediyorum. Çok önemli bir kanun çıkardılar, bu sayede artık amatör şubelerden zarar etmiyoruz. Şimdi paralar nerede diyorlar. İşte paralar burada. Anlamak isteyene..."



İTİRAF EDİYORUM, HATA YAPTIM

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yaptıkları işin eleştiriye müsait olduğunu ifade etti. Orman, "Ben de muhalefet oldum ama bel altı yapmamaya gayret ettim. Başkanın arkasından konuşulur, buna itirazım yok. Neden daha evvel konuşmuyordunuz da şimdi konuşuyorsunuz, diyorum. Ben sütten çıkmış ak kaşık, doğaüstü olarak her şeyi mükemmel yapan biri değilim. Hata yapıyorum, yaptıklarımı da itiraf ediyorum" dedi.



AYDOĞAN CEVAHİR ADAY OLDU

Beşiktaş kulübü üyelerinden Aydoğan Cevahir, mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu bildirdi. Cevahir, mevcut başkan Fikret Orman ve yönetimine eleştiride bulunarak, "Başkan adayı oluyorum, hodri meydan" ifadesini kullandı. Siyah-beyazlı kulüpte mevcut başkan Fikret Orman ile üyelerden Hürser Tekinoktay daha önce başkanlığa aday olduklarını açıklamışlardı.



'SATAN' BAŞKAN OLMAYACAĞIM

Fikret Orman, ezeli rakiplerle olan borç konusunda karşılaştırmalarla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Rakiplerimiz baktığımızda biri mülk sattı. Diğer rakibimizin yeni başkanı geldi ve 600 milyon dolara yaklaşan borcu olduğu açıklandı. Şimdi onların borcu bizden daha fazla. Ben Beşiktaş'ın malını satan başkan olmak istemiyorum dedim. UEFA'da 66. sıradayken 23. sıraya geldik. Bunları yaparken iki sene UEFA'ya gidemedik. 3 sene statsız oynadık. Elinizi vicdanınıza koyun."



BEŞİKTAŞ'IN MALINA ÇÖKME!

Seçimin, Beşiktaş'ın kutsal yeri olduğunu ifade eden Başkan Fikret Orman, "Büyük Beşiktaş isimli bir konfederasyon kurmuşlar. Kimmiş bu adam, Fulya'daki benzinci. Benim benzinciyle ne sorunum olur? Kim bu arkadaşlar? Görüyorsunuz, binalar yapıyorlar. Fulya'daki benzincinin kirası az, bunu arttıralım dedim. Bu mücadeleyi kulüp için yaptım. Benim adıma manşetler yaptırdılar 'Başkan aşık' diye. Beşiktaş'ta konfederasyon yapmak size mi kaldı? Sen önce Beşiktaş'ın malına çökmeyi bırak" dedi.