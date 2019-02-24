Ali Gültiken'in acı günü
Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Ali Gültiken'in annesi Makbule Gültiken vefat etti.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Makbule Gültiken'in vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Makbule Gültiken'in cenazesi, bugün Ataköy 5. Kısım Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecektir." denildi.
- 25.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Ali Gültiken'in acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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