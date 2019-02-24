Ali Gültiken'in acı günü
24 Şubat 2019, Pazar
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'in acı günü

Ali Gültiken'in acı günü

'ın unutulmaz futbolcularından 'in annesi vefat etti.

Kulübünden yapılan açıklamada, 'in vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Makbule Gültiken'in cenazesi, bugün Ataköy 5. Kısım Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecektir." denildi.

  1. 25.02.2019
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