Yılmaz savaşçı
Siyah-beyazlı formayla 7 derbide gol sevinci yaşayamayan tecrübeli yıldız “Tek düşüncem, Vodafone Park’taki derbide fileleri havalandırabilmek” dedi.
Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın pazartesi günü F.Bahçe ile yapacağı karşılaşmayı farklı bir heyecanla bekliyor. Süper Lig'in en tecrübelilerinden biri olan 33 yaşındaki oyuncu, geçmiş sezonlarda da formasını giydiği Beşiktaş'ta, derbi maçlardaki ilk golünü Fenerbahçe karşısında arayacak. Siyah-beyazlı takımda daha önce 2006-2007 sezonu ve 2007-08 sezonunun ilk yarısı olmak üzere 1,5 sezon oynama fırsatı bulan Burak; F.Bahçe ve G.Saray'a karşı 7 derbide sahaya çıktı, 456 dakika sahada kaldı ancak gol sevinci yaşamadı.
4 KARŞILAŞMADA 2 GOL KAYDETTİ
Burak, Beşiktaş kariyerinde 9 kez fileleri havalandırmayı başardı. Siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda 2006-07'de ligde 5 gol atan tecrübeli forvet, Türkiye Kupası'nda ise bir defa gol sevinci yaşadı. Beşiktaş'taki ikinci sezonunda 2007-08'de ilk yarıda görev yapan Burak Yılmaz, sadece bir gol kaydetti. Bu sezonun devre arasında ikinci kez Beşiktaş'a transfer olan Burak, şu ana kadar oynadığı 4 maçta takımına 2 gol kazandırdı. Burak, F.Bahçe derbisi için, "Tek düşüncem, Vodafone Park'taki derbide fileleri havalandırmak" dedi.
303
Burak Yılmaz bu sezon Beşiktaş formasıyla 303 dakika sahada kaldı. 2 gol atan tecrübeli forvet, 1 kez de sarı kart gördü. Burak, kariyeri boyunca siyah-beyazlı formayla 53 resmi maçta görev yaparken, rakip fileleri de 8 kez havalandırmayı başardı. Burak, kulüp kariyerindeki en çok golü Trabzonspor (86) formasıyla attı.
- 23.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Yılmaz savaşçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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