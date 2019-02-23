Yılmaz savaşçı – Fotomaç – 23 Şubat 2019
23 Şubat 2019, Cumartesi
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Yılmaz savaşçı

Yılmaz savaşçı

Siyah-beyazlı formayla 7 derbide gol sevinci yaşayamayan tecrübeli yıldız “Tek düşüncem, ’taki derbide fileleri havalandırabilmek” dedi.

, 'ın pazartesi günü F.Bahçe ile yapacağı karşılaşmayı farklı bir heyecanla bekliyor. 'in en tecrübelilerinden biri olan 33 yaşındaki oyuncu, geçmiş sezonlarda da formasını giydiği Beşiktaş'ta, derbi maçlardaki ilk golünü karşısında arayacak. Siyah-beyazlı takımda daha önce 2006-2007 sezonu ve 2007-08 sezonunun ilk yarısı olmak üzere 1,5 sezon oynama fırsatı bulan Burak; F.Bahçe ve G.Saray'a karşı 7 derbide sahaya çıktı, 456 dakika sahada kaldı ancak gol sevinci yaşamadı.

4 KARŞILAŞMADA 2 GOL KAYDETTİ
Burak, Beşiktaş kariyerinde 9 kez fileleri havalandırmayı başardı. Siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda 2006-07'de ligde 5 gol atan tecrübeli forvet, 'nda ise bir defa gol sevinci yaşadı. Beşiktaş'taki ikinci sezonunda 2007-08'de ilk yarıda görev yapan Burak Yılmaz, sadece bir gol kaydetti. Bu sezonun devre arasında ikinci kez Beşiktaş'a transfer olan Burak, şu ana kadar oynadığı 4 maçta takımına 2 gol kazandırdı. Burak, F.Bahçe derbisi için, "Tek düşüncem, 'taki derbide fileleri havalandırmak" dedi.

303
Burak Yılmaz bu sezon Beşiktaş formasıyla 303 dakika sahada kaldı. 2 gol atan tecrübeli forvet, 1 kez de sarı kart gördü. Burak, kariyeri boyunca siyah-beyazlı formayla 53 resmi maçta görev yaparken, rakip fileleri de 8 kez havalandırmayı başardı. Burak, kulüp kariyerindeki en çok golü (86) formasıyla attı.

  1. 23.2.2019
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