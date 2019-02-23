Şenol Güneş Yanal’ı katladı

Pazartesi günü karşılaşacak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teknik direktörleri arasındaki rekabette, Şenol Güneş'in Ersun Yanal'a karşı üstünlüğü bulunuyor. Güneş ile Yanal, farklı takımlarla 7 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Güneş'in ekipleri, Yanal'ın çalıştırdığı takımlar karşısında 4 galibiyet aldı. Yanal ise Güneş karşısında 2 kez kazanırken, 2 maç da berabere bitti.



GÜVEN YALÇIN SÜRPRİZİ OLABİLİR

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şehol Güneş'in, derbide bir kanatta Lens'i diğer kanatta ise Quaresma'yı oynatması bekleniyor. Öte yandan Şenol Güneş'in genç oyuncu Güven Yalçın'ı da derbiye özel olarak hazırladığı öğrenildi. Güneş'in pazartesi akşamı Güven'le sürpriz yapabileceği Q7'yi sağda, Güven'i de solda kullanabileceği konuşuluyor.