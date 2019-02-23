Şenol Güneş Yanal’ı katladı
Pazartesi günü karşılaşacak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teknik direktörleri arasındaki rekabette, Şenol Güneş'in Ersun Yanal'a karşı üstünlüğü bulunuyor.
Pazartesi günü karşılaşacak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teknik direktörleri arasındaki rekabette, Şenol Güneş'in Ersun Yanal'a karşı üstünlüğü bulunuyor. Güneş ile Yanal, farklı takımlarla 7 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Güneş'in ekipleri, Yanal'ın çalıştırdığı takımlar karşısında 4 galibiyet aldı. Yanal ise Güneş karşısında 2 kez kazanırken, 2 maç da berabere bitti.
GÜVEN YALÇIN SÜRPRİZİ OLABİLİR
Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şehol Güneş'in, derbide bir kanatta Lens'i diğer kanatta ise Quaresma'yı oynatması bekleniyor. Öte yandan Şenol Güneş'in genç oyuncu Güven Yalçın'ı da derbiye özel olarak hazırladığı öğrenildi. Güneş'in pazartesi akşamı Güven'le sürpriz yapabileceği Q7'yi sağda, Güven'i de solda kullanabileceği konuşuluyor.
- 23.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Şenol Güneş Yanal’ı katladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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