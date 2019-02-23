Şenol Güneş Yanal’ı katladı – Fotomaç – 23 Şubat 2019
23 Şubat 2019, Cumartesi
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Yanal’ı katladı

Şenol Güneş Yanal’ı katladı

Pazartesi günü karşılaşacak ve 'nin teknik direktörleri arasındaki rekabette, 'in 'a karşı üstünlüğü bulunuyor.

Pazartesi günü karşılaşacak ve 'nin teknik direktörleri arasındaki rekabette, 'in 'a karşı üstünlüğü bulunuyor. Güneş ile Yanal, farklı takımlarla 7 , 1 olmak üzere 8 maçta karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Güneş'in ekipleri, Yanal'ın çalıştırdığı takımlar karşısında 4 galibiyet aldı. Yanal ise Güneş karşısında 2 kez kazanırken, 2 maç da berabere bitti.

GÜVEN YALÇIN SÜRPRİZİ OLABİLİR
Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şehol Güneş'in, derbide bir kanatta Lens'i diğer kanatta ise Quaresma'yı oynatması bekleniyor. Öte yandan Şenol Güneş'in genç oyuncu Güven Yalçın'ı da derbiye özel olarak hazırladığı öğrenildi. Güneş'in pazartesi akşamı Güven'le sürpriz yapabileceği Q7'yi sağda, Güven'i de solda kullanabileceği konuşuluyor.

  1. 23.2.2019
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