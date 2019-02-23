Q7’ye tatlı sert
Güneş, Portekizli yıldızı “Derbide maç kazandıran Quaresmayı istiyorum, sinirlerini aldır” diye uyardı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, pazartesi günü oynanacak F.Bahçe derbisinde ilk 11'de şans vermeyi düşündüğü Ricardo Quaresma ile özel bir görüşme yaptı. Portekizli yıldıza, bir yanda geçen sezon 2 gol atarak kazandırdığı F.Bahçe maçını hatırlattı, diğer yanda da gördüğü kırmızı kart yüzünden kaybedilen derbiyi.. Tecrübeli teknik adam Q7'ye, "Pazartesi günü maç kazandıran Ricardo olacaksan, kadroya ilk senin adını yazarım. Ama bizi yakacak Ricardo olacaksan söyle, seni maç kadrosuna bile yazmayayım" diye tatlı sert bir uyarıda bulundu. Portekizli oyuncunun da derbide 'sinirleri alınmış' bir Quaresma'nın sahada olacağı sözünü verdi. Portekizli oyuncunun konuşmasının sonunda "Maç bitiminde galibiyet üçlüsünü çektirmek isterim" dediği ifade edildi.
- 23.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Q7’ye tatlı sert haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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