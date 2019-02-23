Q7’ye tatlı sert – Fotomaç – 23 Şubat 2019
23 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Q7’ye tatlı sert

’ye tatlı sert

Q7’ye tatlı sert

Güneş, Portekizli yıldızı “Derbide maç kazandıran Quaresmayı istiyorum, sinirlerini aldır” diye uyardı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, pazartesi günü oynanacak F.Bahçe derbisinde ilk 11'de şans vermeyi düşündüğü ile özel bir görüşme yaptı. Portekizli yıldıza, bir yanda geçen sezon 2 gol atarak kazandırdığı F.Bahçe maçını hatırlattı, diğer yanda da gördüğü kırmızı kart yüzünden kaybedilen derbiyi.. Tecrübeli teknik adam 'ye, "Pazartesi günü maç kazandıran Ricardo olacaksan, kadroya ilk senin adını yazarım. Ama bizi yakacak Ricardo olacaksan söyle, seni maç kadrosuna bile yazmayayım" diye tatlı sert bir uyarıda bulundu. Portekizli oyuncunun da derbide 'sinirleri alınmış' bir Quaresma'nın sahada olacağı sözünü verdi. Portekizli oyuncunun konuşmasının sonunda "Maç bitiminde galibiyet üçlüsünü çektirmek isterim" dediği ifade edildi.

  1. 23.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Q7’ye tatlı sert haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN