Güneş şifreyi verdi – Fotomaç – 23 Şubat 2019
23 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Güneş şifreyi verdi

Güneş şifreyi verdi

Güneş şifreyi verdi

Güneş oyuncularına “Rakibimizden her anlamda öndeyiz. Sadece futbolu düşünün, gerisi kendiliğinden gelir” uyarısını yaptı.

Beşiktaş 'e göre derbinin anahtarı sakin olmak... Son dönemde kazanılan ve kaybedilen derbileri inceleyen tecrübeli teknik adama göre oyuncuları ne zaman sinirlerine hakim olduysa kazanıyor; ne zaman rakip oyuncuların kışkırtmalarına kapıldı, o zaman sahadan üzgün ayrılıyor. Oyuncularıyla derbi konuşması yapan Güneş, "Rakibimizden her anlamda öndeyiz. Sadece puan farkına bakarak söylemiyorum. Bu farkı sahada sakince ortaya koyup, galibiyetimizi alıp yolumuza bakacağız. Sert futbolla karşılaşabiliriz, her şeye hazırlıklı olun. Sadece ama sadece futbolu düşünün, gerisi kendiliğinden gelir" uyarısını yaptı.

  1. 23.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Güneş şifreyi verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN