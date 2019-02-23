Güneş şifreyi verdi
Güneş oyuncularına “Rakibimizden her anlamda öndeyiz. Sadece futbolu düşünün, gerisi kendiliğinden gelir” uyarısını yaptı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e göre derbinin anahtarı sakin olmak... Son dönemde kazanılan ve kaybedilen derbileri inceleyen tecrübeli teknik adama göre oyuncuları ne zaman sinirlerine hakim olduysa kazanıyor; ne zaman rakip oyuncuların kışkırtmalarına kapıldı, o zaman sahadan üzgün ayrılıyor. Oyuncularıyla derbi konuşması yapan Güneş, "Rakibimizden her anlamda öndeyiz. Sadece puan farkına bakarak söylemiyorum. Bu farkı sahada sakince ortaya koyup, galibiyetimizi alıp yolumuza bakacağız. Sert futbolla karşılaşabiliriz, her şeye hazırlıklı olun. Sadece ama sadece futbolu düşünün, gerisi kendiliğinden gelir" uyarısını yaptı.
- 23.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Güneş şifreyi verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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