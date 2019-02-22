Kartal geç açılıyor

Süper Lig'in 23. haftasında Pazartesi günü karşılaşacak Beşiktaş ile F.Bahçe'nin bu sezon yaptığı maçların son 15 dakikalık bölümleri, gol bakımından hareketli geçiyor. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın da son dakikalarda attığı ve yediği goller dikkat çekiyor. Ligde geride kalan 22 haftalık bölümde Beşiktaş, maçların son 15 dakikasında 12 kez fileleri sarsarken, kalesinde 6 gol gördü. F.Bahçe ise maçların son bölümünde 3 gol atıp, 6 gol yerken; bahsi geçen bölümde kaybedilen puanlar ön plana çıktı.



31-45 ARASI 10 GOL

Beşiktaş, ligde bugüne dek attığı 42 golün 12'sini son 15 dakikalık bölümde kaydetti. Söz konusu sürede 6 kez kalesinde gol gören siyah- beyazlılar, ondan sonra en çok golü ise yine ilk yarının son 15 dakikasında attı. Karşılaşmaların 31 ile 45. dakikalarında rakip ağları 10 kez havalandırmayı başaran Beşiktaş, 46-60 arasında da 9 gol atma başarısı gösterdi. Fenerbahçe, bu sezon son dakikalarda fazla gol bulamazken, yediği gollerle önemli puanlar kaybetti. Söz konusu bölümde rakip filelere sadece 3 gol atabilen sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 gol gördü.



TEMKİNLİ BAŞLIYORLAR

Beşiktaş ile F.Bahçe arasında oynanacak derbi öncesinde dikkat çekici bir özellik, iki ekibin de karşılaşmalara temkinli başlaması oldu. Hem Beşiktaş hem de F.Bahçe, ligin geride kalan bölümünde en az golü maçların ilk 15 dakikalık bölümünde yedi. Bu bölümde Fenerbahçe kalesini gole kapatırken, Beşiktaş ise 2 gol gördü. Bu sürede sarı-lacivertliler 3 kez rakip ağları havalandırırken, siyah- beyazlılar 2 gol atabildi.