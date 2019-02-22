Kagawa’ya ziyaretçi – Fotomaç – 22 Şubat 2019
22 Şubat 2019, Cuma
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Kagawa’ya ziyaretçi

Kagawa’ya ziyaretçi

'ın yeni transferi 'nın dünkü idmanda ziyaretçileri vardı.

'ın yeni transferi 'nın dünkü idmanda ziyaretçileri vardı. Antrenmanı Japon Eğitim ve Kültür Derneği'ne bağlı İstanbul Japon Okulu'nun öğrencileri izledi. Minikler özellikle Kagawa ile yakından ilgilenirken, imza alabilmek için kuyruğa bile girdiler.

  1. 22.2.2019
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