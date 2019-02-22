Kagawa’ya ziyaretçi
Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa'nın dünkü idmanda ziyaretçileri vardı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa'nın dünkü idmanda ziyaretçileri vardı. Antrenmanı Japon Eğitim ve Kültür Derneği'ne bağlı İstanbul Japon Okulu'nun öğrencileri izledi. Minikler özellikle Kagawa ile yakından ilgilenirken, imza alabilmek için kuyruğa bile girdiler.
- 22.2.2019
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
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