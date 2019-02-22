Derbi Bülent Yıldırım’ın

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 25 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbi maçını hakem Bülent Yıldırım yönetecek. MHK'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak derbide düdük çalacak Bülent Yıldırım'ın yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Serkan Tokat yapacak.



1 YIL SONRA

Bülent Yıldırım, yaklaşık 1 yıl sonra derbi yönetecek. Süper Lig'de 2003- 2004 sezonundan bu yana görev yapan Yıldırım, son derbisine 17 Mart 2018'de çıktı. Geçen sezonun 26. haftasında Kadıköy'de oynanan maçta F.Bahçe ile G.Saray karşılaşırken, mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.



KARİYERİNDEKİ 12. DERBİ

Pazartesi akşamı kariyerindeki 12. derbisini yönetecek Bülent Yıldırım, daha önce bir kez Beşiktaş- Fenerbahçe maçında düdük çaldı. Fenerbahçe, 2014-15 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yaptığı söz konusu maçta Beşiktaş'ı, Emenike ve Sow'un golleriyle 2-0 yendi. Yıldırım, Beşiktaş'tan Olcay Şahan'ı 42. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.



BEŞİKTAŞ 1 KEZ KAZANDI

Beşiktaş. Bülent Yıldırım'ın görev yaptığı 5 derbide sadece bir kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. Siyah- beyazlılar, 2016-17 sezonunda deplasmanda Galatasaray'ı tek golle geçti. Beşiktaş, diğer 4 maçın 2'sini kaybederken, 2 kez de eşitliği bozamadı. Fenerbahçe ise Bülent Yıldırım'ın yönettiği 7 derbi karşılaşmasında 3 beraberlik, ikişer galibiyet ve beraberlik almayı başardı.



13 MÜCADELEDE 8 PENALTI

Bülent Yıldırım, bu sezon Süper Lig'de 22 haftada 13 maça çıktı. Yıldırım, bu maçlarda toplam 66 sarı, 4 kırmızı kart çıkarırken, 8 kez de penaltı kararı verdi. Ligde 3. sırada yer alan Beşiktaş, bu sezon Bülent Yıldırım'ın yönettiği 3 maçı da kazandı. Siyah-beyazlı ekip deplasmanda Antalyaspor'u 6-2, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1, Akhisarspor'u da 2-1 mağlup etti.