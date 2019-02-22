Burak Yılmaz Beşiktaş'ta ilk peşinde
22 Şubat 2019, Cuma
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'ta ilk peşinde

Burak Yılmaz Beşiktaş'ta ilk peşinde

Siyah-beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu, 'taki ilk derbi golünü karşısında arayacak.

'ın Spor Toto 'in 23. haftasında ile yapacağı karşılaşmayı siyah-beyazlı oyuncu , farklı bir heyecanla bekliyor.

Süper Lig'in en tecrübelilerinden biri olan 33 yaşındaki oyuncu, geçmiş sezonlarda da formasını giydiği Beşiktaş'ta, derbi maçlardaki ilk golünü Fenerbahçe karşısında arayacak.

Siyah-beyazlı takımda daha önce 2006-2007 sezonu ve 2007-2008 sezonunun ilk yarısı olmak üzere 1,5 sezon oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, derbilerde gol atamamıştı.

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla bu 1,5 sezonluk dönemde Fenerbahçe ve 'a karşı 7 derbide sahaya çıktı. Bu maçlarda toplam 456 dakika süre alan Burak, gol sevinci yaşamadı.

Siyah-beyazlı takımın lig ve olmak üzere Fenerbahçe ile yaptığı 5 derbi mücadelesinde gol atma başarısı gösteremeyen tecrübeli futbolcu, Süper Lig'deki 2 Galatasaray mücadelesini de boş geçti.

BEŞİKTAŞ'TA 9 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş kariyerinde 9 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda 2006-2007'de ligde 5 gol atan Burak, Türkiye Kupası'nda ise bir defa gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'taki ikinci sezonunda 2007-2008'de ilk yarıda görev yapan Burak Yılmaz, sadece bir gol kaydetti.

Bu sezonun devre arasında ikinci kez Beşiktaş'a transfer olan Burak, şu ana kadar oynadığı 4 maçta takımına 2 gol kazandırdı.

Akhisarspor, Büyükşehir Belediyespor ve Evkur maçlarını boş geçen Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta 'u 2-0 yendiği karşılaşmada 2 golü de atan isim oldu.

GALATASARAY FORMASIYLA 2 DERBİ GOLÜ

Geçmiş sezonlarda Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı takımda görev yaptığı sezonlarda 2 derbi golüne imza attı.

Burak Yılmaz, Galatasaray formasıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye birer gol kaydetti.

Kariyerinde 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe forması giyen tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli ekipte fazla şans bulamadı. Burak Yılmaz, söz konusu sezonda derbilerde sadece Galatasaray karşısında 18 dakika sahada kalırken, fileleri havalandıramadı.

  1. 22.02.2019
  2. Güncelleme: 22.02.2019 11:50
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