Ahmet Kavalcı’dan yemek – Fotomaç – 22 Şubat 2019
22 Şubat 2019, Cuma
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’dan yemek

Ahmet Kavalcı’dan yemek

Beşiktaşlı yönetici , dün sabah yapılan idmanın ardından takımına yemek verdi.

Beşiktaşlı yönetici , dün sabah yapılan idmanın ardından takımına yemek verdi. Yönetici , teknik direktör , teknik ekip ve futbolcular tam kadro yemekte yer aldı. Derbi maçı öncesi yapılan ve sıcak bir ortamda geçen Japon mutfağından lezzetlerin yer aldığı moral yemeğinde, siyah-beyazlı futbolcuların keyifli görüntüleri dikkat çekti.

  1. 22.2.2019
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