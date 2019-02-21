Kagawa tişörtü 3500 adet sattı
21 Şubat 2019, Perşembe
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Kagawa tişörtü 3500 adet sattı

Kagawa tişörtü 3500 adet sattı

Borussıa dortmund'dan 'a olan kısa sürede futbolseverlerin beğenisini kazandı.

'a geldiği günden itibaren hem performansı hem de sempatik tavırlarıyla taraftarların sevgilisi olan Kagawa için 70 TL'den satışa sunulan tişörtlerin yaklaşık 3500 adet satıldığı öğrenildi. Hazırlanan tişörtlerin üzerinde 'Samurai of the Bosphorus' ifadesi yer alıyor.

Amed Sportif'ten Kartal'a transfer
İkinci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Faaliyetler Kulübü'nün altyapısında oynayan ve kendi kategorisinde son iki yıldır üst üste gol kralı olan U14 oyuncusu Muhammed Eren (14), Beşiktaş'ın altyapısına oldu. Muhammed'e G.Saray ve Başakşehir de talip olmuştu.

Orkan Çınar kadroda yok
Sezon başında kiralandığı 'da 12 maçta 2 asist yapınca geri gönderilen , "PTT 1. Lig'e gitmem" diyerek takımdan ayrılmayı reddetmişti. 'te 'yi kadro dışı bırakıp, Orkan'ı takımda tutma kararı almıştı. Fakat genç oyuncu devre arasında döndüğünden beri henüz kadroya giremedi. Orkan ile ilgili son kararı yönetimin vereceği ifade edildi.

Yeni oluşum kendini tanıttı
Beşiktaş'ta 'Büyük Beşiktaş Yürüyüşü Platformu' yol haritasını anlattı. , Hakan Aksoy, Ali Rıza Dizdar, Hasan Bozkurter, Nazmi Koca, Zafer Çetintaş ve Batur Gültekin gibi isimlerin kurduğu platformun, kaybolmaya başlayan değerlerin yeniden kazandırma amacında olduğu aktarıldı.

Forma-şort sponsoru Bahçeşehir Koleji
Beşiktaş'ın 2018-19 ve 2019-20 sezonlarındaki forma şort sponsoru, Beşiktaş ile daha önce de iş birliği yapmış, 56 ildeki 125 kampüsüyle oldu. Başkan , "Yönetim Kurulumuza yeni katılan arkadaşımız Hüseyin Yücel ile daha önceden tanışıyorduk. Kendisiyle yönetim kurulumuza katıldıktan sonra daha çok mesai yapmaya başladık ve ne kadar iyi Beşiktaşlı olduğunu daha iyi anladım. Şimdi kendisinin önderliğinde yeniden bir sponsorluğa imza atmaktan dolayı mutluyuz" diye konuştu.
  1. 21.2.2019
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