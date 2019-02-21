Kagawa tişörtü 3500 adet sattı
Borussıa dortmund'dan Beşiktaş'a transfer olan Shinji Kagawa kısa sürede futbolseverlerin beğenisini kazandı.
Amed Sportif'ten Kartal'a transfer
İkinci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün altyapısında oynayan ve kendi kategorisinde son iki yıldır üst üste gol kralı olan U14 Milli Takım oyuncusu Muhammed Eren (14), Beşiktaş'ın altyapısına transfer oldu. Muhammed'e G.Saray ve Başakşehir de talip olmuştu.
Orkan Çınar kadroda yok
Sezon başında kiralandığı Adana Demirspor'da 12 maçta 2 asist yapınca geri gönderilen Orkan Çınar, "PTT 1. Lig'e gitmem" diyerek takımdan ayrılmayı reddetmişti. Şenol Güneş'te Gökhan Töre'yi kadro dışı bırakıp, Orkan'ı takımda tutma kararı almıştı. Fakat genç oyuncu devre arasında döndüğünden beri henüz kadroya giremedi. Orkan ile ilgili son kararı yönetimin vereceği ifade edildi.
Yeni oluşum kendini tanıttı
Beşiktaş'ta 'Büyük Beşiktaş Yürüyüşü Platformu' yol haritasını anlattı. Şeref Nasır, Hakan Aksoy, Ali Rıza Dizdar, Hasan Bozkurter, Nazmi Koca, Zafer Çetintaş ve Batur Gültekin gibi isimlerin kurduğu platformun, kaybolmaya başlayan değerlerin yeniden kazandırma amacında olduğu aktarıldı.
Forma-şort sponsoru Bahçeşehir Koleji
Beşiktaş'ın 2018-19 ve 2019-20 sezonlarındaki forma şort sponsoru, Beşiktaş ile daha önce de iş birliği yapmış, 56 ildeki 125 kampüsüyle Bahçeşehir Koleji oldu. Başkan Fikret Orman, "Yönetim Kurulumuza yeni katılan arkadaşımız Hüseyin Yücel ile daha önceden tanışıyorduk. Kendisiyle yönetim kurulumuza katıldıktan sonra daha çok mesai yapmaya başladık ve ne kadar iyi Beşiktaşlı olduğunu daha iyi anladım. Şimdi kendisinin önderliğinde yeniden bir sponsorluğa imza atmaktan dolayı mutluyuz" diye konuştu.
- 21.2.2019
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Akhisarspor'dan Yılmaz Vural hamlesi!
Toplam 3
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Sacit Akhisar Yılmaz için son şans ya devam ya tamam küme düşerse hoca futbolun dışında başka işler yapsın saha dışı hareketleri prim yapar
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Derbi öncesi Beşiktaş'a şok!
Toplam 5
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John Slaven biliç gelirse takımın borcu varyetleri yetmez arka bahçe Veli Aras mitroviç yüklü dövizler dolar
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Nazilli Belediyespor deplasmanda güldü
Toplam 1
Yorum
zorro yazın hakeme tepkileri de, 2 net penaltıyı, 5 metreden ofsaytı hatta oyuncu atmak istemedi golü. ama hakem oyna dedi at golünü dediğini de y
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