Beşiktaşlı futbolculara Japon restoranında yemek
22 Şubat 2019, Cuma
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Beşiktaşlı futbolculara Japon restoranında yemek

Beşiktaşlı futbolculara Japon restoranında yemek

Kulüp yöneticisi , futbolcular ve teknik heyete Japon restoranında yemek verdi.

'de 25 Şubat Pazartesi günü derbide ile karşılaşacak 'ta, futbolcular ve teknik heyet Japon restoranında yemekte buluştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi 'nın, siyah-beyazlı futbol takımı oyuncuları ve teknik heyetine bir alışveriş merkezindeki Japon restoranında yemek verdiği bildirildi.

Kadrosunda Japon futbolcu 'yı da bulunduran Beşiktaş'ta, oyuncuların yemekte keyifli vakit geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, siyah-beyazlı yöneticilerden 'in de yemeğe katıldığı aktarıldı.

  1. 21.02.2019
  2. Güncelleme: 22.02.2019 10:16
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