Tolgay'a dürümlü protesto – Fotomaç – 20 Şubat 2019
20 Şubat 2019, Çarşamba
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Tolgay'a dürümlü

Tolgay'a dürümlü protesto

Pazartesi ?günü 'ta oynanacak derbisi öncesinde Beşiktaşlı taraftarlar, ara döneminde sarı-lacivertli kulübe giden için sürpriz bir hazırlıyor.

Pazartesi ?günü 'ta oynanacak derbisi öncesinde Beşiktaşlı taraftarlar, ara döneminde sarı-lacivertli kulübe giden için sürpriz bir hazırlıyor. Özellikle F.Bahçe armasını öptükten sonra yaptığı açıklamalar yüzünden tepki çeken Tolgay'a, "dürüm" temalı protesto yapılacağı ifade edildi.

  1. 20.2.2019
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