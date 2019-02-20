Tolgay'a dürümlü protesto
Pazartesi ?günü Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaşlı taraftarlar, ara transfer döneminde sarı-lacivertli kulübe giden Tolgay Arslan için sürpriz bir protesto hazırlıyor.
Pazartesi ?günü Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaşlı taraftarlar, ara transfer döneminde sarı-lacivertli kulübe giden Tolgay Arslan için sürpriz bir protesto hazırlıyor. Özellikle F.Bahçe armasını öptükten sonra yaptığı açıklamalar yüzünden tepki çeken Tolgay'a, "dürüm" temalı protesto yapılacağı ifade edildi.
- 20.2.2019
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Ünal Karaman: "Özür dileriz"
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Yorum
Selami 61 Ya hocam tamam iyi niyetlisin güzel işler de yaptın. sakatlıklar yaşadı takım ve kilit oyuncular eksildi ama bu takım defans yapamıyor. Anla
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Kaptanlar el koydu
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Yorum
berkan Derhal tek forvete dönülmeli.Çift forvet yetki karmaşası ve bencilliği beraberinde getiriyor.Yusuf 10 numaraya tekrar geçmeli
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Efsane futbolcu hayatını kaybetti! Abdullah Çevrim kimdir?
Toplam 1
Yorum
CENNET OLSUN EFSANENİN MEKANI CENNET OLSUN. ÜZÜLDÜK BİR GS LI OLARAK
Tolgay'a dürümlü protesto haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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