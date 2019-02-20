Gökhan Töre PAF’ta kalsın
Beşiktaş'ta Gökhan Töre'ye dönüş yolu kapalı. Devre arasında Kasımpaşa'nın ilgilendiği ala almadığı, Töre'nin sezon sonuna kadar çalışmalarını PAF takımıyla sürdürmesine karar verildi.
Beşiktaş'ta Gökhan Töre'ye dönüş yolu kapalı. Devre arasında Kasımpaşa'nın ilgilendiği ala almadığı, Töre'nin sezon sonuna kadar çalışmalarını PAF takımıyla sürdürmesine karar verildi. Yönetimin "Töre'yi affedelim mi?" teklifine, Güneş bir kez daha "Gerek yok" yanıtını verdi.
- 20.2.2019
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Ünal Karaman: "Özür dileriz"
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Yorum
Selami 61 Ya hocam tamam iyi niyetlisin güzel işler de yaptın. sakatlıklar yaşadı takım ve kilit oyuncular eksildi ama bu takım defans yapamıyor. Anla
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Kaptanlar el koydu
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berkan Derhal tek forvete dönülmeli.Çift forvet yetki karmaşası ve bencilliği beraberinde getiriyor.Yusuf 10 numaraya tekrar geçmeli
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Efsane futbolcu hayatını kaybetti! Abdullah Çevrim kimdir?
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Yorum
CENNET OLSUN EFSANENİN MEKANI CENNET OLSUN. ÜZÜLDÜK BİR GS LI OLARAK
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