Gökhan Töre PAF’ta kalsın

Beşiktaş'ta Gökhan Töre'ye dönüş yolu kapalı. Devre arasında Kasımpaşa'nın ilgilendiği ala almadığı, Töre'nin sezon sonuna kadar çalışmalarını PAF takımıyla sürdürmesine karar verildi. Yönetimin "Töre'yi affedelim mi?" teklifine, Güneş bir kez daha "Gerek yok" yanıtını verdi.