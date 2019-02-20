Gökhan Töre PAF’ta kalsın – Fotomaç – 20 Şubat 2019
20 Şubat 2019, Çarşamba
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’ta kalsın

Gökhan Töre PAF’ta kalsın

'ta 'ye dönüş yolu kapalı. Devre arasında 'nın ilgilendiği ala almadığı, Töre'nin sezon sonuna kadar çalışmalarını takımıyla sürdürmesine karar verildi.

'ta 'ye dönüş yolu kapalı. Devre arasında 'nın ilgilendiği ala almadığı, Töre'nin sezon sonuna kadar çalışmalarını takımıyla sürdürmesine karar verildi. Yönetimin "Töre'yi affedelim mi?" teklifine, Güneş bir kez daha "Gerek yok" yanıtını verdi.

  1. 20.2.2019
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