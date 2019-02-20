Derbi biletleri 165-1100 TL
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 23. haftasında pazartesi günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 23. haftasında pazartesi günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Mücadelenin biletleri bugün saat 11.00 itibarıyla satışa çıkıyor. Bir kişinin en fazla 2 bilet alabileceği ifade edilirken, fiyatlar 165 ila 450 TL arasında değişiyor. Öte yandan VIP tribün biletleri 900, 1903 Tribün bilet fiyatları ise 900- 1100 TL arasında değişiyor.
- 20.2.2019
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Ünal Karaman: "Özür dileriz"
Toplam 1
Yorum
Selami 61 Ya hocam tamam iyi niyetlisin güzel işler de yaptın. sakatlıklar yaşadı takım ve kilit oyuncular eksildi ama bu takım defans yapamıyor. Anla
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Kaptanlar el koydu
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Yorum
berkan Derhal tek forvete dönülmeli.Çift forvet yetki karmaşası ve bencilliği beraberinde getiriyor.Yusuf 10 numaraya tekrar geçmeli
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Efsane futbolcu hayatını kaybetti! Abdullah Çevrim kimdir?
Toplam 1
Yorum
CENNET OLSUN EFSANENİN MEKANI CENNET OLSUN. ÜZÜLDÜK BİR GS LI OLARAK
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