Beşiktaş'ta Tomas Soucek harekâtı – Fotomaç – 20 Şubat 2019
20 Şubat 2019, Çarşamba
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'ta harekâtı

Beşiktaş'ta Tomas Soucek harekâtı

Ara döneminde Kagawa, Burak ve Mirin gibi isimleri kadrosuna dahil eden 'ta transfer çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Ara döneminde Kagawa, Burak ve Mirin gibi isimleri kadrosuna dahil eden 'ta transfer çalışmaları da aralıksız sürüyor. Başkan 'ın , bir süre önce Slavia Prag maçına giderek 'i izlediği ve Orman'ın 23 yaşındaki ön libero için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Tomas Soucek, bu sezon 30 resmi maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

  1. 20.2.2019
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