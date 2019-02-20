Beşiktaş'ta Tomas Soucek harekâtı
Ara transfer döneminde Kagawa, Burak ve Mirin gibi isimleri kadrosuna dahil eden Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları da aralıksız sürüyor.
Ara transfer döneminde Kagawa, Burak ve Mirin gibi isimleri kadrosuna dahil eden Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları da aralıksız sürüyor. Başkan Fikret Orman'ın Viktoria Plzen, bir süre önce Slavia Prag maçına giderek Tomas Soucek'i izlediği ve Orman'ın 23 yaşındaki ön libero için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Tomas Soucek, bu sezon 30 resmi maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
- 20.2.2019
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Ünal Karaman: "Özür dileriz"
Toplam 1
Yorum
Selami 61 Ya hocam tamam iyi niyetlisin güzel işler de yaptın. sakatlıklar yaşadı takım ve kilit oyuncular eksildi ama bu takım defans yapamıyor. Anla
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Kaptanlar el koydu
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Yorum
berkan Derhal tek forvete dönülmeli.Çift forvet yetki karmaşası ve bencilliği beraberinde getiriyor.Yusuf 10 numaraya tekrar geçmeli
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Efsane futbolcu hayatını kaybetti! Abdullah Çevrim kimdir?
Toplam 1
Yorum
CENNET OLSUN EFSANENİN MEKANI CENNET OLSUN. ÜZÜLDÜK BİR GS LI OLARAK
Beşiktaş'ta Tomas Soucek harekâtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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