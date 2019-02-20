Beşiktaş'ta Tomas Soucek harekâtı

Ara transfer döneminde Kagawa, Burak ve Mirin gibi isimleri kadrosuna dahil eden Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları da aralıksız sürüyor. Başkan Fikret Orman'ın Viktoria Plzen, bir süre önce Slavia Prag maçına giderek Tomas Soucek'i izlediği ve Orman'ın 23 yaşındaki ön libero için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Tomas Soucek, bu sezon 30 resmi maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi.