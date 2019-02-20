Beşiktaş Şenol Güneş yönetiminde derbilerde iddialı
Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 14 derbi mücadelesinde 7 galibiyet, 4 beraberlik alırken 3 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde derbi maçlardaki üstünlüğüyle dikkati çekiyor.
Siyah-beyazlı takım, 2015-2016 sezonunda göreve başlayan ve kulüpte dördüncü sezonunu geçiren Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'deki 15. derbi maçını Fenerbahçe'ye karşı yapacak.
Beşiktaş, Güneş yönetimindeki 14 derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray'a toplamda 7 kez üstünlük kurdu. 4 derbiden beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, 3 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.
Söz konusu maçlarda rakip fileleri 19 golle havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 14 gol gördü.
Fenerbahçe'ye karşı iki galibiyet
Beşiktaş, Güneş yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 7 derbi maçın ikisini kazandı.
Siyah-beyazlı takım, sarı-lacivertli rakibiyle yaptığı 3 derbi mücadelesini berabere tamamlarken, 2 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Beşiktaş, tecrübeli teknik adam döneminde Galatasaray'a karşı büyük üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı rakibiyle 7 maç yapan siyah-beyazlılar, bunların beşini kazanmayı bildi. Beşiktaş, Galatasaray derbilerinde ayrıca birer beraberlik ve yenilgi aldı.
GÜNEŞ'İN İLK SEZONUNDA 3 GALİBİYET
Şenol Güneş, Beşiktaş teknik direktörlüğünde ilk derbi heyecanını 2015-2016 sezonunun 6. haftasında Fenerbahçe karşısında yaşadı.
Vodafone Park'ın yapımı nedeniyle bu derbiyi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak zorunda kalan siyah-beyazlı ekip, rakibine 3-2 üstünlük kurdu.
Beşiktaş, Güneş yönetimindeki ikinci derbi mücadelesini ise 15. haftada Galatasaray'a karşı yine aynı statta yaptı. Siyah-beyazlı takım, bu maçı da 2-1 kazanarak üst üste iki derbi galibiyetine imza attı.
Söz konusu sezonun 23. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olduğu karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılan Beşiktaş, 32. haftada ise Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek derbilerde başarılı bir sezonu geride bıraktı.
2016-2017'DEKİ DERBİLERDE YENİLMEDİ
Beşiktaş, Güneş yönetiminde 2016-2017 sezonundaki derbi maçlarında ise rakiplerine yenilmedi.
Siyah-beyazlı ekip, tecrübeli teknik adamın ikinci sezonundaki Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında bir galibiyet ve üç beraberlik aldı.
Vodafone Park'taki ilk derbi maçını Galatasaray ile yapan Beşiktaş, rakibi karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 2-2 berabere tamamlamayı bildi. Siyah-beyazlılar, Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray maçını ise 1-0 kazandı.
Fenerbahçe ile Kadıköy'de yaptığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Vodafone Park'taki karşılaşmayı ise 1-1 eşitlikle tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezondaki 4 derbi maçta 6 puan elde etti.
GEÇEN SEZON İKİ KEZ KAZANDI
Beşiktaş, Güneş yönetiminde geçen sezon (2017-2018) çıktığı 4 derbi maçta ise ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı.
Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'taki derbi maçlarda Galatasaray'a 3-0 ve Fenerbahçe'ye 3-1 üstünlük kurdu.
Beşiktaş, deplasmandaki maçlarda ise Fenerbahçe'ye 2-1 ve Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu ve derbileri 6 puanla tamamladı.
Bu sezon bir galibiyet ve bir beraberlik aldı
Beşiktaş, Güneş yönetiminde bu sezon ilk yarıdaki derbi maçlarında ise birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan elde etti.
Sezonun ilk derbi mücadelesinde Fenerbahçe'ye 6. haftada konuk olan siyah-beyazlı ekip, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı Vodafone Park'ta konuk eden Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
GÜNEŞ YÖNETİMİNDE EVİNDE FENERBAHÇE'YE GEÇİT VERMİYOR
Siyah-beyazlı takım, Güneş yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı ligde başarılı iç saha sonuçlarına imza attı.
Beşiktaş, geride kalan 3 sezonda evindeki 3 Fenerbahçe maçında 2 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Sarı-lacivertli rakibini 2015-2016 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 2016-2017'de Vodafone Park'taki derbi mücadelesinden ise 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Siyah-beyazlılar, geçen sezon Fenerbahçe ile evinde yaptığı lig maçını ise 3-1 kazandı.
- 20.2.2019 11:23
- Güncelleme: 20.2.2019 14:29
-
Fenerbahçe'nin uçağı sis nedeniyle kalkmadı
Toplam 1
Yorum
Akigo Commolli istifa
-
Trabzonspor 5 genç oyuncusundan umduğunu bulamadı
Toplam 1
Yorum
MEHMET ALİ ÇOK DOĞRU BİR KARAR ÖZELLİKLE 1 LİG SEVİYESİNDE OLMAYAN BERKAY VB GENÇLER TAKIMIN KALİTESİNİ DÜŞÜRÜR ABDÜLKADİRLERDE YEDEK SOYUNMALI
-
Rodallega ayrılabilir
Toplam 1
Yorum
Surmene Kardesim sadece penalty degil.adam bitik,olcaydan fazla farki yok.benden demesi
Beşiktaş Şenol Güneş yönetiminde derbilerde iddialı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.