Beşiktaş Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
20 Şubat 2019, Çarşamba
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maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 23. haftasında ile yapacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.

Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde pas ve taktik çalışmalar yaptı.

Antrenman, yarı sahada oynanan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, maçının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

  1. 20.2.2019 19:35
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