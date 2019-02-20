Beşiktaş Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde pas ve taktik çalışmalar yaptı.

Antrenman, yarı sahada oynanan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.