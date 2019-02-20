Adem Ljajic’e 10 bin Euro ceza – Fotomaç – 20 Şubat 2019
20 Şubat 2019, Çarşamba
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Adem Ljajic’e 10 bin Euro ceza

Adem Ljajic’e 10 bin Euro ceza

'de forma giydiği son 5 maçta 5 gole (2 gol, 3 asist) doğrudan katkıda bulunan Ljajic, Malatyaspor maçında gördüğü nedeniyle derbisinde oynayamayacağı için para cezası kesildi.

'de forma giydiği son 5 maçta 5 gole (2 gol, 3 asist) doğrudan katkıda bulunan Ljajic, Malatyaspor maçında gördüğü nedeniyle derbisinde oynayamayacağı için para cezası kesildi. Kulüp İç Disiplin talimatı gereği çift sarı karttan ceza almanın para olarak karşılığı 6 bin euro'ydu. Yönetim Güneş'in talebiyle 4 bin euro'luk ekstra bir ceza daha kesti ve Ljajic'in toplam cezası 10 bin euro oldu.

  1. 20.2.2019
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