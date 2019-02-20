Adem Ljajic’e 10 bin Euro ceza
Süper Lig'de forma giydiği son 5 maçta 5 gole (2 gol, 3 asist) doğrudan katkıda bulunan Ljajic, Malatyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Fenerbahçe derbisinde oynayamayacağı için para cezası kesildi.
Süper Lig'de forma giydiği son 5 maçta 5 gole (2 gol, 3 asist) doğrudan katkıda bulunan Ljajic, Malatyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Fenerbahçe derbisinde oynayamayacağı için para cezası kesildi. Kulüp İç Disiplin talimatı gereği çift sarı karttan ceza almanın para olarak karşılığı 6 bin euro'ydu. Yönetim Güneş'in talebiyle 4 bin euro'luk ekstra bir ceza daha kesti ve Ljajic'in toplam cezası 10 bin euro oldu.
- 20.2.2019
-
Ünal Karaman: "Özür dileriz"
Toplam 1
Yorum
Selami 61 Ya hocam tamam iyi niyetlisin güzel işler de yaptın. sakatlıklar yaşadı takım ve kilit oyuncular eksildi ama bu takım defans yapamıyor. Anla
-
Kaptanlar el koydu
Toplam 1
Yorum
berkan Derhal tek forvete dönülmeli.Çift forvet yetki karmaşası ve bencilliği beraberinde getiriyor.Yusuf 10 numaraya tekrar geçmeli
-
Efsane futbolcu hayatını kaybetti! Abdullah Çevrim kimdir?
Toplam 1
Yorum
CENNET OLSUN EFSANENİN MEKANI CENNET OLSUN. ÜZÜLDÜK BİR GS LI OLARAK
Adem Ljajic’e 10 bin Euro ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.