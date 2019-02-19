Yavru Kartallar Fenerbahçe’yi yıktı
Pazartesi günü 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak derbi öncesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın alt yapı takımları geçtiğimiz hafta sonunda üç maçta karşı karşıya geldi.
Pazartesi günü 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak derbi öncesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın alt yapı takımları geçtiğimiz hafta sonunda üç maçta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar U-14'te 2-1, U-15'te 1-0 ve deplasmanda oynanan U-16 maçında da ezeli rakipleri F.Bahçe'yi 1-0 yenerek 3'te 3 yapmayı başardı. Bu arada Beşiktaş'ın U-14 takımı 18 maçta 17 galibiyet 1 beraberlik aldı. 76 gol attı, en yakın rakibi G.Saray'a tam 18 puan fark attı.
- 19.2.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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