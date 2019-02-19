Yavru Kartallar Fenerbahçe’yi yıktı

Pazartesi günü 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak derbi öncesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın alt yapı takımları geçtiğimiz hafta sonunda üç maçta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar U-14'te 2-1, U-15'te 1-0 ve deplasmanda oynanan U-16 maçında da ezeli rakipleri F.Bahçe'yi 1-0 yenerek 3'te 3 yapmayı başardı. Bu arada Beşiktaş'ın U-14 takımı 18 maçta 17 galibiyet 1 beraberlik aldı. 76 gol attı, en yakın rakibi G.Saray'a tam 18 puan fark attı.