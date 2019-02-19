Düğmeye bastılar

Beşiktaş kulübü ve Kabataş Vakfı tarafından hayata geçirilen BJK-Kabataş Vakfı Okulları'nın tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. BJK-Kabataş Vakfı Okulları, ilk okulunu Çamlıca'da kuracak. 19 Mart'ta (19.03) ilk kayıtlarını alacak olan okulun ilk yerleşim noktası ise Çamlıca'da olacak. Toplantının açılış konuşmasını yapan Fikret Orman, ilköğretim ve ortaöğretime öncelik verdiklerini belirterek, "Başkanlarımızı, sporcularımızı, yöneticilerimizi yetiştiren Türkiye'nin en önemli eğitim kurumuyla bir ortaklık oluşturarak faaliyete başlamanın doğru olduğunu düşündük" diye konuştu.



EĞİTİM EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Eğitime yüksek seviyede katkıda bulunmak istediklerini vurgulayan Orman şöyle devam etti; "Çamlıca'da 24 bin metrekare alan içinde bin 500 öğrencimizin okuyacağı anaokulundan başlayan üniversiteye kadar süreç içinde bir eğitim kurumu olacak. İnşaatların sonlarına geliyoruz. Yaz dönemi içinde mobilya ve teşrifata başlayıp, eylül ayında eğitim faaliyetine başlayacağız. Bu sene 700 öğrenciyi kayıt altına alacağız. Okulumuz tam kapasiteye geçince 76 derslik ünite oluşacak. Gelecek sene Avrupa yakasında bir okulla devam edeceğiz. Ondan sonra da en büyük hayalimiz olan üniversiteye doğru devam edeceğiz."



ÖNCE İYİ İNSAN OLACAKLAR

"İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz" felsefesine uygun çocuklar yetiştirmek istediklerini dile getiren Başkan Orman şunları söyledi: "Amacımız her çocuğun yeteneğine uygun, bilim, sanatla dolu başarılı bireyler olmalarını sağlamaktır. Seçilmiş öğrencileri burslu okutacağız. Amacımız buradan bir kazanç sağlamak değil öğrencileri bizim kültürümüzde yetiştirip ülkemize, camialarımıza faydalı olarak yetiştirmektir."



UZUN SÜRSÜN, SAĞLAM OLSUN

Ünivertise kurulması ile ilgili de konuşan Başkan Orman şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'da eğitim kurulmasının belli bir maliyeti var, 150 milyon liralık bir sermaye lazım. Birlikte başarılar elde etmemiz ve katkıda bulunacak kişilerin bunu hissetmesi lazım. İlk aşamaya bu şekilde karar verdik. İçi doldurulmamış şeyler bir süre sonra patlar. Yaptığımız işlerin takdir edilen şeyler olması lazım. İçi dolu, gerçekçi şeyler yapma gayretinde olduk. Süreç uzun olsun ama doğru temeller üstünde olsun ve bozulmasın."



DÜNYA ÇAPINDA AKADEMİ!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ayrıca altyapıdaki sporcuların da eğitimden faydalanabileceklerini belirterek, "Orman Bakanlığı ile olan işimiz biterse altyapı ve akademiye büyük yatırım yapmayı planlıyoruz. Bütün prosedürler bitti ama henüz bürokratik engelleri aşamadık. O bitince büyük hayalim olan dünya çapında akademi yapmak istiyorum. Oradaki öğrencilerimizden başarılı olanları bizim okulumuzda, bizim zihniyetimizde yetiştirmek en önemli arzularımızdan biri" ifadelerini kullandı.