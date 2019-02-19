Derbi favorisi Beşiktaş oldu
Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. İddaa, derbi maçının oranlarını dün açıklarken, siyah-beyazlıları 1.60 oranla karşılaşmanın banko favorisi olarak gösterdi. Bahis şirketi, derbi karşılaşmasında beraberliğe 3.30 oran verirken, konuk takım Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 3.60 oran verileceğini duyurdu.
- 19.2.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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