Yavru Kartallar 2 galibiyet aldı – Fotomaç – 17 Şubat 2019
17 Şubat 2019, Pazar
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Yavru Kartallar 2 galibiyet aldı

Yavru Kartallar 2 galibiyet aldı
ve takımları haftayı galibiyetle kapattı. 'u konuk eden U19 takımı, karşılaşmayı Oğuzhan ve Emre'nin golleriyle 2-0 kazandı. U17 Akademi takımı da 'da oynanan maçta Malatyaspor'u Fhed (2) ve Berke'nin attığı gollerle 3-1 mağlup etmeyi başardı.
  1. 17.2.2019
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