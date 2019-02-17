Lens’in hataları Güneş’i kızdırdı – Fotomaç – 17 Şubat 2019
17 Şubat 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Lens’in hataları Güneş’i kızdırdı

Lens’in hataları Güneş’i kızdırdı

Lens’in hataları Güneş’i kızdırdı

Hollandalı yıldız ’da bekleneni veremedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü , konusunda kararsızlık yaşıyor. Hollandalı oyuncu, cuma akşamı deplasmanda oynanan Malatyaspor maçında ilk 15 dakikada pres oyununda takımına faydalı olurken, son vuruş eksikliği ve pozisyonunu kaybetmesi ise tecrübeli teknik adamın keyfini kaçırdı. Öyle ki Şenol Güneş, önceki akşam sağ kanattaki pas hatalarının ardından Lens'e doğru pozisyon alması konusunda sert bir şekilde çıkışmıştı. Jeremain Lens'in istekli futbolu ve yeteneğine karşı yaptığı hatalar, Ljajic'in yokluğunda 'yı derbisinde yine 11'e yaklaştırdı.
  1. 17.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lens’in hataları Güneş’i kızdırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN