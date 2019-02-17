Kagawa derbide ilk 11’de – Fotomaç – 17 Şubat 2019
17 Şubat 2019, Pazar
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Kagawa derbide ilk 11’de

Kagawa derbide ilk 11’de

Japon yıldız, F.Bahçe maçında ’in yokluğunda 10 numarada oynayacak.

'ın yeni transferi Kagawa'ya ilk 11 yolu göründü. , F.Bahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düştü. İkinci yarıda oynadığı futbolla takımın en önemli isimleri arasında olan Ljajic'in yokluğunda, Japon yıldız Kagawa'nın derbi maçında başlama düdüğüyle birlikte sahada olması bekleniyor. Japon futbolcunun maç için hazır olmaması halinde ise bu bölgede sahada olacak.

Beşiktaş'ın Japon yıldız oyuncusu için hazırladığı özel t-shirtler satışa çıkıyor. "Samurai of the Bosphorus" t-shirtleri bugünden itibaren mağazalarında 70 TL'den satılacak.

28 KEZ TOPLA BULUŞTU
deplasmanında 61'de oyuna giren Kagawa, 28 kez topla buluşup %88.9 isabet oranı yakaladı. Attığı 6 uzun topun tamamı yerini buldu, ancak tek şutunda isabet bulamadı.
  1. 17.2.2019
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