Kagawa derbide ilk 11’de
Japon yıldız, F.Bahçe maçında Ljajic’in yokluğunda 10 numarada oynayacak.
Beşiktaş'ın Japon yıldız oyuncusu Shinji Kagawa için hazırladığı özel t-shirtler satışa çıkıyor. "Samurai of the Bosphorus" t-shirtleri bugünden itibaren Kartal Yuvası mağazalarında 70 TL'den satılacak.
28 KEZ TOPLA BULUŞTU
Malatya deplasmanında 61'de oyuna giren Kagawa, 28 kez topla buluşup %88.9 isabet oranı yakaladı. Attığı 6 uzun topun tamamı yerini buldu, ancak tek şutunda isabet bulamadı.
- 17.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Kagawa derbide ilk 11’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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