Isimat-Mirin takıma alıştı – Fotomaç – 17 Şubat 2019
17 Şubat 2019, Pazar
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Isimat- takıma alıştı

Isimat-Mirin takıma alıştı

İsimat , takıma çabuk alıştı. Mirin, maçında ilk yarıda Mirin yaptığı 30 pasın 30'unda da isabet sağladı.

79 kez topla buluşup, 69 isabetli pas yapan Fransız stoper, 94.2 isabet yüzdesi sağladı. 3 uzun topundan 2'sinin yerini bulduğu , 7 defansif hamle yapıp, 7 de kafa topu aldı.
  1. 17.2.2019
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