Kazanmayı hak ettik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, zor bir virajı 3 puanla geçmenin önemine değindi. Tecrübeli hoca, "Zor bir takımla oynadık. Kendi sahasında az maç kaybetmiş, az gol yiyen bir takım. Savunmadan ziyade hücum özellikleriyle ön plana çıkan bir takımdı ama Kamara, Bifouma gibi eksik oyuncuları vardı. Bu onları olumsuz etkilemiş olabilir. Rakibin 10 kişi kalmasını iyi değerlendirdik. Farka gidecek maç beraberliğe geldi, sonra tekrar golü bulduk. Hem basit gol kaçırma hem de basit gol yeme örnekleri gösterdik. Altımızdaki takımla puan farkını açmak önemliydi" diye konuştu



SEZON SONUNDA KONUŞURUZ

Maçla ilgili yorumlarını sürdüren Güneş, "Galibiyeti hak ettik ama maç içinde hatalar vardı. Beceri olmadığı zaman, konsantrasyon olmadığı zaman goller kaçıyor. Şartlar ne olursa olsun kaçanlar başarısızlıktır. Kaçan golden sonra golü yemek ne kadar oyunun disiplininden koptuğunuzu gösteriyor. Sonuçta Malatya'yı böyle kritik bir dönemde Malatya'da yenmek bizim için oldukça önemliydi" dedi. Güneş, Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndan sezon sonunda bir teklif gelmesi halinde bunu kabul edeceğini söyledi ve "Şu anda Beşiktaş'ın çalışanıyım, sezon sonunda oturup konuşuruz" dedi.



KART KABUL EDİLEMEZ

Şenol Güneş, Adem Ljajic'in gördüğü sarı kartın kabul edilemez bir durum olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Büyük takımın yapmaması gereken hataları yaptık. Derslerin çıkacağı bir maçtı. Ljajic'in gördüğü kart da kabul edilebilir değil. Oyuncu kimse üzülmesin diye oynamalı. Maçın sonunda baktığımızda bu karta üzülüyorsam oyuncuma kızarım" ifadelerini kullandı.